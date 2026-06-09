फीफा वर्ल्ड कप: सबसे लंबे खिलाड़ी के तौर पर इतिहास रचेंगे ऑस्ट्रियाई गोलकीपर फ्लोरियन विगेले

न्यूयॉर्क, 9 जून (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रियाई गोलकीपर फ्लोरियन विगेले अपने नाम बड़ा रिकॉर्ड करेंगे, जो टूर्नामेंट के 96 साल के इतिहास में सबसे लंबे खिलाड़ी होंगे। ऑस्ट्रियाई गोलकीपर फ्लोरियन विगेले की लंबाई 6 फीट 9.5 इंच (2.05 मीटर) है। विगेले चेक फर्स्ट डिविजन में विक्टोरिया प्लजेन के लिए क्लब फुटबॉल खेलते हैं।

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फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले सबसे लंबे खिलाड़ी का रिकॉर्ड डच गोलकीपर एंड्रीस नोपर्ट (2.03 मीटर) के नाम है, जो कतर वर्ल्ड कप तक वर्ल्ड कप टीम में सबसे लंबे खिलाड़ी थे। इस लिस्ट में इंग्लैंड के पीटर क्राउच (2.01 मीटर) और स्वीडन के ज्लाटन इब्राहिमोविच (1.95 मीटर) जैसे खिलाड़ियों का नाम भी शामिल है।

विगेले ने मार्च में घाना के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में ही एकमात्र इंटरनेशनल मैच खेला है। वह ऑस्ट्रियाई टीम में अलेक्जेंडर श्लागर और पैट्रिक पेंट्ज के बाद तीसरे नंबर के गोलकीपर हैं।

48 टीमों वाले इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रिया को 'ग्रुप जे' में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना, अल्जीरिया और जॉर्डन के साथ रखा गया है।

फीफा वर्ल्ड कप 2026, पुरुषों की चार साल में होने वाली इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का 23वां संस्करण है, जो 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक खेला जाएगा। इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से 16 शहर करेंगे। इनमें 11 अमेरिका के शहर, जबकि 3 मैक्सिको के शहर हैं। इसके अलावा, 2 शहर कनाडा में हैं।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमों का नया फॉर्मेट आने से ग्रुप स्टेज पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक हो गया है। 12 ग्रुप, 72 ग्रुप-स्टेज मैच और तीसरे स्थान पर रहने वाली आठ टीमों के आगे बढ़ने का मतलब है कि हर ग्रुप में संभावित उलटफेर होंगे।

पिछले वर्ल्ड कप के उलट, 48 टीमों वाले इस बड़े फॉर्मेट का मतलब है कि ग्रुप-स्टेज के हर नतीजे का खास महत्व होगा। धीमी शुरुआत या किसी एक मैच में खराब नतीजे से अगले मैच से पहले तुरंत दबाव बढ़ सकता है। कई खिताब के दावेदारों के लिए चुनौती सिर्फ यह नहीं है कि वे किसके खिलाफ खेल रहे हैं, बल्कि यह भी है कि वे इसके बाद किसके खिलाफ खेलेंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी