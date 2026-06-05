फीफा वर्ल्ड कप में वापसी करने में इन 5 टीमों को लगा लंबा वक्त, कोई 64 साल बाद लौटा तो किसी को लगे 56 वर्ष

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होने जा रहा है। इस बार टूर्नामेंट में कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो खिताब जीतने के लिए एक-दूसरे से भिड़ती हुई नजर आएंगी। आइए आपको उन 5 टीमों के नाम बताते हैं, जिन्होंने विश्व कप में सबसे लंबे अंतराल के बाद वापसी की है।

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वेल्स (1958-2022): फीफा वर्ल्ड कप में दोबारा से हिस्सा लेने के लिए सबसे लंबा इंतजार वेल्स टीम ने किया है। वेल्स ने 1958 में विश्व कप खेलने के बाद अपना अगला वर्ल्ड कप 2022 में खेला था। यानी टीम को इस मेगा इवेंट में वापस आने में 64 साल लग गए, हालांकि टीम की वापसी अच्छी नहीं रही और वेल्स ग्रुप स्टेज में ही हारकर बाहर हो गई।

मिस्र (1934-1990): 1934 में फीफा विश्व कप खेलने के बाद मिस्र को अगले वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने के लिए 56 साल इंतजार करना पड़ा। मिस्र की फुटबॉल के सबसे बड़े इवेंट में वापसी 1990 में हुई। हालांकि 1990 विश्व कप में मिस्र का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और टीम अपने ग्रुप स्टेज में सबसे निचले पायदान पर रही।

नॉर्वे (1938-1994): नॉर्वे को फीफा वर्ल्ड कप में वापसी करने के लिए 56 साल लगे। 1938 में वर्ल्ड कप खेलने के बाद टीम को अगला विश्व कप खेलने का मौका साल 1994 में जाकर मिला। हालांकि, नॉर्वे की टीम ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही। टीम अपने ग्रुप में सबसे निचले स्थान पर रही।

तुर्की (1954-2002): तुर्की को भी फीफा वर्ल्ड कप में वापसी करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। 1954 में इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के बाद तुर्की को अपना अगला विश्व कप खेलने में 48 साल लग गए। 2002 में जाकर तुर्की की फीफा विश्व कप में वापसी हुई। तुर्की का प्रदर्शन इस विश्व कप में ऐतिहासिक रहा और टीम ने पहली बार सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। तुर्की ने मेजबान जापान को हराने के साथ-साथ सेनेगल को क्वार्टर फाइनल में मात दी। वहीं, तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में तुर्की ने साउथ कोरिया को 3-2 से हराया था।

बोलीविया (1950-1994): 1950 के फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली बोलीविया को इस मेगा इवेंट में वापसी करने में 44 साल लग गए। बोलीविया की विश्व कप में वापसी 1994 में हुई। हालांकि, बोलीविया का प्रदर्शन इस विश्व कप में काफी निराशाजनक ही रहा और टीम ग्रुप स्टेज में ही हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

--आईएएनएस

एसएम/वीसी