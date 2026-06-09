फीफा वर्ल्ड कप: जानिए भारतीय समय के अनुसार कब देख सकेंगे किस देश का मैच?

नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होगी, जिसका फाइनल 20 जुलाई को खेला जाएगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में 48 टीमें कुल 104 मैच खेलेंगी।
इस नए और बड़े फॉर्मेट में चार-चार टीमों को 12 ग्रुप में रखा गया है। प्रत्येक ग्रुप की टॉप-2 टीमें और तीसरे स्थान पर रहने वाली आठ सबसे बेहतरीन टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंचेंगी।
किस ग्रुप में कौन-कौन देश:
ग्रुप ए: मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, चेकिया।
ग्रुप बी: कनाडा, स्विट्जरलैंड, कतर, बोस्निया और हर्जेगोविना।
ग्रुप सी: ब्राजील, मोरक्को, स्कॉटलैंड, हैती।
ग्रुप डी: यूएसए, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की।
ग्रुप ई: जर्मनी, इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, कुराकाओ।
ग्रुप एफ: नीदरलैंड, जापान, स्वीडन, ट्यूनीशिया।
ग्रुप जी: बेल्जियम, मिस्र, ईरान, न्यूजीलैंड।
ग्रुप एच: स्पेन, उरुग्वे, सऊदी अरब, केप वर्डे।
ग्रुप आई: फ्रांस, सेनेगल, नॉर्वे, इराक।
ग्रुप जे: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, अल्जीरिया, जॉर्डन।
ग्रुप के: पुर्तगाल, कोलंबिया, कांगो, उज्बेकिस्तान।
ग्रुप एल: इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा।
आइए, जानते हैं कि भारतीय समय के अनुसार कब-कब किस देश के मैच खेले जाएंगे:
12 जून
ग्रुप ए: मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका, रात 12:30 बजे से (मेक्सिको सिटी)
ग्रुप ए: साउथ कोरिया बनाम चेकिया, सुबह 7:30 बजे से (जापोपान)
13 जून
ग्रुप बी: कनाडा बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना, रात 12:30 बजे से (टोरंटो)
ग्रुप डी: यूएसए बनाम पराग्वे, सुबह 6:30 बजे से (लॉस एंजिल्स)
14 जून
ग्रुप बी: कतर बनाम स्विट्जरलैंड, रात 12:30 बजे से (सांता क्लारा)
ग्रुप सी: ब्राजील बनाम मोरक्को, सुबह 3:30 बजे से (न्यू जर्सी)
ग्रुप सी: हैती बनाम स्कॉटलैंड, सुबह 6:30 बजे से (फॉक्सबोरो)
ग्रुप डी: ऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्की, सुबह 9:30 बजे से (वैंकूवर)
ग्रुप ई: जर्मनी बनाम कुराकाओ, रात 10:30 बजे से (ह्यूस्टन)
15 जून
ग्रुप एफ: नीदरलैंड बनाम जापान, रात 1:30 बजे से (अर्लिंग्टन)
ग्रुप ई: आइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोर, सुबह 4:30 बजे से (फिलाडेल्फिया)
ग्रुप एफ: स्वीडन बनाम ट्यूनीशिया, सुबह 7:30 बजे से (ग्वाडलजारा)
ग्रुप एच: स्पेन बनाम केप वर्डे, रात 9:30 बजे से (अटलांटा)
16 जून
ग्रुप जी: बेल्जियम बनाम मिस्र, रात 12:30 बजे से (सिएटल)
ग्रुप एच: सऊदी अरब बनाम उरुग्वे, सुबह 3:30 बजे से (मियामी)
ग्रुप जी: ईरान बनाम न्यूजीलैंड, सुबह 6:30 बजे से (लॉस एंजिल्स)
17 जून
ग्रुप आई: फ्रांस बनाम सेनेगल, रात 12:30 बजे से (न्यू जर्सी)
ग्रुप आई: इराक बनाम नॉर्वे, सुबह 3:30 बजे से (फॉक्सबोरो)
ग्रुप जे: अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया, सुबह 6:30 बजे से (कैनसस सिटी)
ग्रुप जे: ऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डन, सुबह 9:30 बजे से (सांता क्लारा)
ग्रुप के: पुर्तगाल बनाम कांगो, रात 10:30 बजे से (ह्यूस्टन)
18 जून
ग्रुप एल: इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया, रात 1:30 बजे से (अर्लिंग्टन)
ग्रुप एल: घाना बनाम पनामा, सुबह 4:30 बजे से (टोरंटो)
ग्रुप के: उज्बेकिस्तान बनाम कोलंबिया, सुबह 7:30 बजे से (मेक्सिको सिटी)
18 जून
ग्रुप ए: चेकिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, रात 9:30 बजे से (अटलांटा)
19 जून
ग्रुप बी: स्विट्जरलैंड बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना, सुबह 12:30 बजे से (लॉस एंजिल्स)
ग्रुप बी: कनाडा बनाम कतर, सुबह 3:30 बजे से (वैंकूवर)
ग्रुप ए: मेक्सिको बनाम दक्षिण कोरिया, सुबह 6:30 बजे से (जापोपान)
20 जून
ग्रुप डी: यूएसए बनाम ऑस्ट्रेलिया, सुबह 12:30 बजे से (सिएटल)
ग्रुप सी: स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को, सुबह 3:30 बजे से (फॉक्सबोरो)
ग्रुप सी: ब्राजील बनाम हैती, सुबह 6:00 बजे से (फिलाडेल्फिया)
ग्रुप डी: तुर्की बनाम पराग्वे, सुबह 8:30 बजे से (सांता क्लारा)
ग्रुप एफ: नीदरलैंड बनाम स्वीडन, रात 10:30 बजे से (ह्यूस्टन)
21 जून
ग्रुप ई: जर्मनी बनाम आइवरी कोस्ट, रात 1:30 बजे से (टोरंटो)
ग्रुप ई: इक्वाडोर बनाम कुराकाओ, सुबह 5:30 बजे से (कैनसस सिटी)
ग्रुप एफ: ट्यूनीशिया बनाम जापान, सुबह 9:30 बजे से (ग्वाडलहारा)
ग्रुप एच: स्पेन बनाम सऊदी अरब, रात 9:30 बजे से (अटलांटा)
22 जून
ग्रुप जी: बेल्जियम बनाम ईरान, रात 12:30 बजे से (लॉस एंजिल्स)
ग्रुप एच: उरुग्वे बनाम केप वर्डे, सुबह 3:30 बजे से (मियामी)
ग्रुप जी: न्यूजीलैंड बनाम मिस्र, सुबह 6:30 बजे से (वैंकूवर)
ग्रुप जे: अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया, रात 10:30 बजे से (अर्लिंग्टन)
23 जून
ग्रुप आई: फ्रांस बनाम इराक, सुबह 5:30 बजे से (फिलाडेल्फिया)
ग्रुप आई: नॉर्वे बनाम सेनेगल, सुबह 5:30 बजे से (टोरंटो)
ग्रुप जे: जॉर्डन बनाम अल्जीरिया, सुबह 8:30 बजे से (सांता क्लारा)
ग्रुप के: पुर्तगाल बनाम उज्बेकिस्तान, रात 10:30 बजे से (ह्यूस्टन)
24 जून
ग्रुप एल: इंग्लैंड बनाम घाना, रात 1:30 बजे से (फॉक्सबोरो)
ग्रुप एल: पनामा बनाम क्रोएशिया, सुबह 4:30 बजे से (फॉक्सबोरो)
ग्रुप के: कोलंबिया बनाम कांगो, सुबह 7:30 बजे से (जापोपान)
25 जून
ग्रुप बी: स्विट्जरलैंड बनाम कनाडा, रात 12:30 बजे से (वैंकूवर)
ग्रुप बी: बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम कतर, रात 12:30 बजे से (सिएटल)
ग्रुप सी: मोरक्को बनाम हैती, सुबह 3:30 बजे से (अटलांटा)
ग्रुप सी: स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील, सुबह 3:30 बजे से (मियामी)
ग्रुप ए: दक्षिण अफ्रीका बनाम दक्षिण कोरिया, सुबह 6:30 बजे से (ग्वाडलहारा)
ग्रुप ए: चेकिया बनाम मैक्सिको, सुबह 6:30 बजे से (मैक्सिको सिटी)
26 जून
ग्रुप ई: कुराकाओ बनाम आइवरी कोस्ट, रात 1:30 बजे से (फिलाडेल्फिया)
ग्रुप ई: इक्वाडोर बनाम जर्मनी, रात 1:30 बजे से (न्यू जर्सी)
ग्रुप एफ: ट्यूनीशिया बनाम नीदरलैंड, सुबह 4:30 बजे से (कैनसस सिटी)
ग्रुप एफ: जापान बनाम स्वीडन, सुबह 4:30 बजे से (अर्लिंग्टन)
ग्रुप डी: तुर्की बनाम यूएसए, सुबह 7:30 बजे से (लॉस एंजिल्स)
ग्रुप डी: पराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया, सुबह 7:30 बजे से (सांता क्लारा)
27 जून
ग्रुप आई: नॉर्वे बनाम फ्रांस, सुबह 12:30 बजे से (फॉक्सबोरो)
ग्रुप आई: सेनेगल बनाम इराक, सुबह 12:30 बजे से (टोरंटो)
ग्रुप एच: केप वर्डे बनाम सऊदी अरब, सुबह 5:30 बजे से (ह्यूस्टन)
ग्रुप एच: उरुग्वे बनाम स्पेन, सुबह 5:30 बजे से (जापोपान)
ग्रुप जी: न्यूजीलैंड बनाम बेल्जियम, सुबह 8:30 बजे से (वैंकूवर)
ग्रुप जी: मिस्र बनाम ईरान, सुबह 8:30 बजे से (सिएटल)
28 जून
ग्रुप एल: पनामा बनाम इंग्लैंड, रात 2:30 बजे से (न्यू जर्सी)
ग्रुप एल: क्रोएशिया बनाम घाना, रात 2:30 बजे से (फिलाडेल्फिया)
ग्रुप के: कोलंबिया बनाम पुर्तगाल, सुबह 5:00 बजे से (मियामी)
ग्रुप के: कांगो बनाम उज्बेकिस्तान, सुबह 5:00 बजे से (अटलांटा)
ग्रुप जे: अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया, सुबह 7:30 बजे से (कैनसस सिटी)
ग्रुप जे: जॉर्डन बनाम अर्जेंटीना, सुबह 7:30 बजे से (अर्लिंग्टन)
ग्रुप स्टेज 28 जून को खत्म होगा और 29 जून से 4 जुलाई तक 'राउंड ऑफ 32' खेला जाएगा। इसके बाद 4 से 8 जुलाई के बीच 'राउंड ऑफ 16' होगा, जबकि क्वार्टर फाइनल 10 जुलाई से 12 जुलाई तक खेले जाएंगे।
दो सेमीफाइनल मैच क्रमशः अर्लिंग्टन और अटलांटा में 15 और 16 जुलाई को होंगे। तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ 19 जुलाई को मियामी में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में आयोजित होगा।
--आईएएनएस
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