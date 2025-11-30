खेल

फाफ डू प्लेसिस के आईपीएल 2026 में खेलने पर संशय खत्म, दिग्गज क्रिकेटर ने लिया बड़ा फैसला

Nov 30, 2025, 03:24 AM

नई दिल्ली, 29 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसिस लगभग एक दशक से इंडियन प्रीमियर लीग का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। फाफ आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेले थे। आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिटेन नहीं किया है। इसके बाद से अगले सीजन में उनकी मौजूदगी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। फाफ ने सारे कयासों को समाप्त कर दिया है।

फाफ डू प्लेसिस ने आईपीएल 2026 के लिए होने वाली नीलामी में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। इस फैसले के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि वह आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे। फाफ ने आईपीएल की जगह पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में खेलने का फैसला लिया है।

फाफ ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए एक बयान में कहा, "आईपीएल में 14 सीजन खेलने के बाद मैंने इस साल नीलामी में अपना नाम न डालने का फैसला किया है।"

उन्होंने लिखा, "यह एक बड़ा फैसला है। यह लीग मेरे सफर का एक अहम हिस्सा रही है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो बहुत शुक्रगुजार होता हूं। मैं खुशकिस्मत रहा हूं कि मुझे विश्वस्तरीय खिलाड़ियों, बेहतरीन फ्रेंचाइजी और ऐसे फैंस के सामने खेलने का मौका मिला जिनका जुनून किसी और जैसा नहीं है। भारत ने मुझे दोस्ती, सबक और यादें दी हैं, जिन्होंने मुझे एक क्रिकेटर और एक इंसान के तौर पर बनाया है।"

फाफ ने लिखा, "हर कोच, साथी, सहयोगी सदस्य और हर उस फैन को जिन्होंने इतने सालों में मेरा साथ दिया है, शुक्रिया। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चौदह साल एक लंबा समय है, और मुझे इस बात पर गर्व है कि यह मेरे लिए क्या मायने रखता है। भारत के लिए मेरे दिल में एक खास जगह है, और यह पक्का अलविदा नहीं है, आप मुझे फिर मिलेंगे।"

उन्होंने कहा, “इस साल, मैंने एक नया चैलेंज लेने का फैसला किया है और आने वाले पीएसएल सीजन में खेलूंगा। यह मेरे लिए एक रोमांचक कदम है, कुछ नया अनुभव करने, एक खिलाड़ी के तौर पर खुद को बेहतर बनाने और जबरदस्त प्रतिभा और ऊर्जा से भरी लीग को अपनाने का मौका। एक नया देश। एक नया माहौल। एक नई चुनौती। मैं पाकिस्तान की मेहमाननवाजी का इंतजार कर रहा हूं। आप सभी से जल्द ही मिलता हूं।”

2012 से 2025 के बीच फाफ डू प्लेसिस ने 154 मैचों में 39 अर्धशतक लगाते हुए 4,773 रन बनाए हैं। वह सीएसके के साथ खिताब जीत चुके हैं, जबकि 2022 से 2024 तक आरसीबी के कप्तान रहे हैं।

