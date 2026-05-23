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फीफा: आर्सेनल के स्टार खिलाड़ी एथन नवानेरी को इंग्लैंड के प्री-वर्ल्ड कप ट्रेनिंग कैंप के लिए बुलाया गया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 23, 2026, 04:14 PM

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। एथन नवानेरी को अमेरिका में इंग्लैंड के प्री-वर्ल्ड कप तैयारी कैंप में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। आर्सेनल का यह युवा खिलाड़ी फ्लोरिडा में सीनियर टीम के साथ जुड़ेगा। उनके साथ एलेक्स स्कॉट, जोश किंग और रियो न्गुमोहा भी होंगे। यह सब इस गर्मी में बाद में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की तैयारियों का हिस्सा है।

इंग्लैंड ने शनिवार को टीम के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर एक अपडेट के जरिए नवानेरी के शामिल होने की पुष्टि की। यह टुचेल द्वारा टूर्नामेंट के लिए अपनी 26-सदस्यीय टीम की घोषणा करने के एक दिन बाद हुआ।

नवानेरी ने सीजन का पहला आधा हिस्सा आर्सेनल के लिए 12 सीनियर मैच खेलते हुए बिताया। इसके बाद सीजन का दूसरा आधा हिस्सा उन्होंने लोन पर ओलंपिक्स डी मार्सिले में बिताया। इस 19 वर्षीय खिलाड़ी ने फ्रांस में 10 मैच खेले, हालांकि लीग 1 क्लब में मैनेजर बदलने के बाद उन्हें खेलने के मौके कम मिलने लगे।

इस मिडफील्डर ने शुरुआत में मार्सिले में तुरंत अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने तत्कालीन मुख्य कोच रॉबर्टो डी जर्बी के नेतृत्व में आरसी लेंस के खिलाफ अपने पहले ही मैच में गोल किया था। हालांकि, डी जर्बी के जाने के बाद टीम में नवानेरी की भूमिका बदल गई।

नए मैनेजर हबीब बेये के नेतृत्व में, इस युवा खिलाड़ी को नियमित रूप से खेलने का समय पाने में संघर्ष करना पड़ा। साथ ही, ट्रेनिंग में उनकी निरंतरता और प्रतिबद्धता को लेकर उनकी आलोचना भी हुई।

इसके बावजूद, इंग्लैंड का कोचिंग स्टाफ नवानेरी को होनहार मानता है। इस मिडफील्डर ने इंग्लैंड की अंडर-21 टीम के लिए 15 मैच खेले हैं।

इंग्लैंड की टीम 1 जून को पाल्म बिच में इकट्ठा होगी। इसके बाद वे टांपा में न्यूजीलैंड और ओरलांडो में कोस्टा रिका के खिलाफ दोस्ताना मैच खेलकर विश्व कप की अपनी तैयारियों की शुरुआत करेंगे।

इसके बाद टुचेल की टीम कनास सिटी जाएगी, जो टूर्नामेंट के दौरान उनका बेस रहेगा। वहां से वे 17 जून को डलास में क्रोएशिया के खिलाफ अपने ग्रुप एल अभियान की शुरुआत करेंगे। ग्रुप चरण के दौरान इंग्लैंड का मुकाबला घाना और पनामा से होना है।

--आईएएनएस

पीएके

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