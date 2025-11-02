फिडे विश्व कप: प्रणव, प्रणेश और गांगुली ने भारत को दिलाई विजयी शुरुआत, दिव्या देशमुख पहला मैच हारीं

गोवा, 1 नवंबर (आईएएनएस)। विश्व जूनियर चैंपियन ग्रैंडमास्टर प्रणव वी., ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम., और अनुभवी ग्रैंडमास्टर सूर्य शेखर गांगुली ने फिडे विश्व कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। महिला विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा।

स्थानीय लियोन ल्यूक मेंडोंका चीन के शिक्सू बी. वांग के खिलाफ 50 चालों के बाद अंक बांटने में सफल रहे।

प्रतियोगिता के पहले दिन सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय खिलाड़ी प्रणव ने अल्जीरिया के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अला एडिन बौलरेंस को हराया। गांगुली ने अजरबैजान के ग्रैंडमास्टर अहमद अहमदजादा के खिलाफ बीच के खेल पर नियंत्रण रखते हुए कड़े मुकाबले में जीत हासिल की, जबकि प्रणेश ने कजाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर सतबेक अखमेदिनोव को 48 चालों में हराया।

प्रतियोगिता के शीर्ष 50 खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में बाई मिलने के साथ, सभी की निगाहें इस बात पर थीं कि भारतीय खिलाड़ियों का अगला समूह अपने अभियान की शुरुआत कैसे करता है और क्या प्रतियोगिता में एकमात्र महिला दिव्या, उच्च श्रेणी की ग्रैंडमास्टर स्टामाटिस कौरकुलोस-अर्डिटिस के खिलाफ कोई आश्चर्य पैदा कर पाती हैं।

दिव्या दबाव में आ गईं क्योंकि वे स्टैमाटिस के खिलाफ पहला मैच हार गईं। ग्रैंडमास्टर रौनक साधवानी ने दक्षिण अफ्रीकी एफएम डैनियल बैरिश के खिलाफ 56 चालों के बाद ड्रॉ खेला। तुर्की के उभरते हुए ग्रैंडमास्टर यागीज कान एर्दोगमस ने नागी अबुगेंडा के खिलाफ अपने पहले मैच में 10वीं चाल में ही नियंत्रण हासिल कर लिया और फिर सात चाल बाद उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया।

फिडे विश्व कप 2025 एक एकल-एलिमिनेशन नॉक-आउट टूर्नामेंट के रूप में खेला जाता है, जिसमें 82 देशों के 206 खिलाड़ी प्रतिष्ठित विश्वनाथन आनंद कप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

--आईएएनएस

