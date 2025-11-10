खेल

फिडे विश्व कप: कार्तिक वेंकटरमन ने चौथे दौर में जगह बनाई

Nov 10, 2025

पणजी, 9 नवंबर (आईएएनएस)। कार्तिक वेंकटरमन ने फिडे विश्व कप 2025 में चौथे दौर में जगह बना ली है। रविवार को काले मोहरों से खेले गए टाईब्रेकर के दूसरे गेम में वेंकटरमन ने डैनियल डेक को हराकर चौथे दौर में जगह बनाई। वेंकटरमन ने 43 चालों में जीत हासिल की।

जीत हासिल करने के बाद वेंकटरमन ने कहा, "डेक के खिलाफ क्लासिक गेम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैं किसी तरह बचाव करने में कामयाब रहा। दोनों रैपिड गेम में मैंने अच्छा खेला। मुझे नहीं पता कि मैं पहले गेम में जीत रहा था या नहीं, लेकिन मेरा प्रदर्शन शानदार था। दूसरा गेम आसान था।"

विश्व कप के दबाव के बारे में वेंकटरमन ने कहा, "शतरंज के खिलाड़ी इस तरह के प्रारूप में खेलने के आदी नहीं होते। आमतौर पर, यह स्विस या राउंड रॉबिन होता है और कोई भी थोड़ा आराम कर सकता है। लेकिन यहाँ आप हमेशा दबाव में रहते हैं कि आप बाहर हो सकते हैं और इस दबाव को झेलना बहुत मुश्किल होता है।"

कार्तिक वेंकटरमन का अगला मैच वियतनाम के ले क्वांग लिएम से होगा।

कार्तिक की जीत के साथ, चौथे दौर में कुल पांच भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे क्योंकि विश्वनाथन आनंद कप और तीन कैंडिडेट स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है।

विदित गुजराती और नारायणन एसएल के लिए यह निराशाजनक रहा। विदित ने शंकलैंड के खिलाफ शुरुआती रैपिड गेम में पूरे एक अंक के साथ टाईब्रेकर की शुरुआत की और अमेरिकी खिलाड़ी को 75 चालों में हराया। लेकिन दूसरे गेम में, समय के दबाव में विदित ने क्वीन एक्सचेंज में गलती की और 49 चालों में दूसरा गेम हार गए, जिससे मैच रैपिड गेम के दूसरे सेट में चला गया। इसके बाद, सफेद मोहरों से खेलते हुए छठी बाजी में वह 61 चालों में हार गए और बाहर हो गए। नारायणन एसएल को भी हार का सामना करना पड़ा।

