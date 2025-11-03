फिडे विश्व कप: गांगुली, साधवानी, कार्तिक, और प्रणेश अगले दौर में

पणजी, 2 नवंबर (आईएएनएस)। फिडे विश्व कप 2025 में रविवार का दिन भारत के लिए शानदार रहा। अनुभवी सूर्य शेखर गांगुली, ग्रैंडमास्टर रौनक साधवानी, और ग्रैंडमास्टर कार्तिक वेंकटरमण ने आसान जीत दर्ज की, एम. प्रणेश ने ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अरोण्यक घोष ने पोलैंड के ग्रैंडमास्टर माटेउज बार्टेल को हराकर पहले दौर में टाई-ब्रेकर तक का सफर तय किया।

सूर्य शेखर गांगुली ने अपने प्रतिद्वंद्वी अजरबैजान के अहमद अहमदजादा को 28 चालों में ही हार मानने पर मजबूर कर दिया। वह दूसरे दौर में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए, जहां उनका सामना फ्रांस के ग्रैंडमास्टर मैक्सिम वचियर-लाग्रेव से दो-गेम के एक और मुकाबले में होगा।

कार्तिक, जिन्होंने शनिवार को ग्रैंडमास्टर रॉबर्टो गारिया पंतोजा के खिलाफ अपना पहला गेम ड्रॉ किया था, ने 39 चालों के बाद अपने प्रतिद्वंद्वी को हार मानने पर मजबूर कर दिया और अब उनका दूसरे दौर का मुकाबला हमवतन ग्रैंडमास्टर अरविंद चितंबरम वीआर से होगा।

रौनक साधवानी ने दक्षिण अफ्रीका के ग्रैंडमास्टर डैनियल बैरिश के खिलाफ जीत हासिल की। प्रणेश ने कजाकिस्तान के सतबेक अखमेदिनोव के खिलाफ कोई अनावश्यक जोखिम नहीं उठाया और रूक-पॉन एंडगेम में 36 चालों के बाद अंक बांटे। ग्रैंडमास्टर अरोण्यक घोष, जिन्होंने बार्टेल के खिलाफ काले मोहरों से पहला गेम गंवाया था, ने एक मजबूत मध्य-खेल के साथ बढ़त हासिल की और फिर 41 चालों में जीत हासिल करके अपने अभियान को जारी रखा।

चार अन्य भारतीय खिलाड़ी, राजा ऋत्विक आर, दिप्तयन घोष, ललित बाबू एमआर, और नारायणन एसएल, भी अपने-अपने मैच ड्रॉ होने के बाद अगले दौर में जगह बनाने के लिए रैपिड रूट का इस्तेमाल करेंगे। रविवार को दूसरे गेम में ऋत्विक को कजाकिस्तान की काजीबेक नोगेरबेक ने 30 चालों में ड्रॉ पर रोक दिया, जबकि सफेद मोहरों से खेल रहे दिप्तायन घोष 39 चालों के बाद भी चीन की ग्रैंडमास्टर पेंग जियोनजियान को नहीं हरा पाए।

वाइल्ड कार्ड से प्रवेश पाने वाली दिव्या देशमुख का अभियान पहले ही राउंड में ग्रीक ग्रैंडमास्टर स्टैमाटिस कौरकुलोस-अर्डिटिस से 0:2 से हारने के बाद समाप्त हो गया। सफेद मोहरों से पहला गेम हारने के बाद, 19 वर्षीय महिला विश्व कप चैंपियन को रविवार को मैच में बने रहने के लिए जीत की जरूरत थी।

फिडे विश्व कप 2025 एक एकल-एलिमिनेशन नॉक-आउट टूर्नामेंट के रूप में खेला जाएगा, जिसमें 82 देशों के 206 खिलाड़ी प्रतिष्ठित विश्वनाथन आनंद कप के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। टूर्नामेंट की ट्रॉफी का नाम पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है।

