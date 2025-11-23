फिडे विश्व कप: ड्रॉ के बाद दोनों सेमीफाइनल टाईब्रेक में

पणजी, 22 नवंबर (आईएएनएस)। फिडे विश्व कप 2025 के दोनों सेमीफाइनल टाईब्रेक में जाएंगे। ग्रैंडमास्टर नोडिरबेक याकूबोव और ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंडारोव ने शनिवार को पणजी में एक और ड्रॉ खेला। वहीं ग्रैंडमास्टर आंद्रे एसिपेंको और चीनी ग्रैंडमास्टर वेई यी के बीच खेला गया मुकाबला भी ड्रॉ रहा।

पहले गेम की तरह वेई यी एसिपेंको के खिलाफ दबाव में थे, हालांकि इस बार वह काले मोहरों से खेल रहे थे। लेकिन दबाव में धैर्य के लिए मशहूर चीनी खिलाड़ी ने कुछ सटीक मूव्स के साथ टाइम कंट्रोल करके खुद को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला।

नतीजे के तौर पर खेलने के लिए बहुत कम मौका होने पर, एसिपेंको ने जल्द ही ड्रॉ का ऑफर दिया। हालांकि वेई ने तुरंत ऑफर नहीं लिया और अपनी क्वीन के साथ बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन यह बिल्कुल साफ था कि कोई और रिजल्ट मुमकिन नहीं था। 37 चालों के बाद दोनों ने ड्रॉ पर सहमति जता दी।

दूसरे सेमीफाइनल में, नोडिरबेक और सिंडारोव के बीच दूसरा गेम भी पहले गेम की तरह रहा। दोनों खिलाड़ी जरूरी 30 चाल की सीमा तक सॉलिड और सुरक्षित शतरंज खेलकर खुश थे और अंत में ड्रॉ पर सहमत हो गए।

शुक्रवार को इससे पहले, वेई यी, जिन्होंने पिछले राउंड में भारत के अर्जुन एरिगैसी को हराया था, और उज्बेकिस्तान के नोडिरबेक याकूबोव सफेद मोहरों से अपने-अपने विरोधियों के डिफेंस को भेद नहीं पाए।

नोडिरबेक ने जरूरी 30 चालों के बाद सिंडारोव के साथ समझौता कर लिया। वेई यी और एंड्री एसिपेंको के पास मौके थे, लेकिन वे उन्हें भुना नहीं पाए और 33 चालों के बाद अंक बांट लिया।

फिडे विश्व कप में भारत की उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं। विश्व कप की शुरुआत में भारत की तरफ से 24 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक-एक कर सभी प्रतिभागी छंट गए। डी. गुकेश, आर. प्रज्ञानंद और दिव्या देशमुख से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन तीनों ही एक-एक कर बाहर हो गए। भारत की तरफ से टूर्नामेंट से बाहर होने वाले आखिरी खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी थे।

--आईएएनएस

पीएके