फिडे विश्व कप: अर्जुन एरिगैसी और हरिकृष्णा की जीत, गुकेश और प्राग ने ड्रॉ खेला

Nov 07, 2025, 04:08 PM

पणजी, 7 नवंबर (आईएएनएस)। चेस विश्व कप में भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन जारी है। शीर्ष रैंक के खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी ने उज्बेकिस्तान के शमसिद्दीन वोखिदोव को 30 चालों में हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। वहीं हरिकृष्णा ने बेल्जियम के डैनियल दर्धा को 25 चालों में हराकर चौथे राउंड में जगह बनाई। विश्व चैंपियन गुकेश डी ने काले मोहरों से ड्रॉ खेला।

अर्जुन को पहले दौर में बाई मिला था जिसके बाद दूसरे दौर में उन्होंने अपने दोनों मैच जीते। वोखिदोव के खिलाफ हुए मैच में अर्जुन एरिगैसी बिल्कुल शांति और धैर्य से खेले और जीत हासिल की। वोखिदोव अपनी किसी भी चाल में अर्जुन को परेशान करते नहीं दिखे। वहीं हरिकृष्णा ने अपनी चालों से क्लासिकल वेरिएशन में विपक्षी डैनियल को बहुत जल्द ही हार मानने पर मजबूर कर दिया।

जीत के बाद हरिकृष्णा ने कहा, "मैं नए तरीके से खुद को तैयार करके आया था। इससे मुझे मदद मिली, लेकिन मैं वेरिएशन में अपनी सभी चालें याद नहीं रख पाया। कुछ अच्छी चालें चलीं और कुछ चालें मेरे विपक्षी खिलाड़ी से छूट गईं। वह खेल के खतरे को ठीक से नहीं समझ सका।"

विश्व चैंपियन गुकेश डी., आर. प्रज्ञानंदा, और विदित गुजराती ने काले मोहरों से ड्रॉ खेला। अगले दौर में पहुंचने के लिए उन्हें सफेद मोहरों से जीत हासिल करनी होगी। अब तक 10 भारतीय खिलाड़ी विश्व कप के तीसरे दौर में जगह बना चुके हैं।

गोवा में आयोजित फिडे विश्व कप में 82 देशों के 206 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विश्व कप की ट्रॉफी को भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। विश्व कप की शुरुआत 31 अक्टूबर से हुई थी, और टूर्नामेंट 27 नवंबर तक आयोजित होगा। विश्व कप की इनामी राशि 17.58 करोड़ रुपये है।

