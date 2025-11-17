फिडे विश्व कप: अर्जुन एरिगैसी भारत की आखिरी उम्मीद, हरिकृष्णा पांचवें राउंड के टाईब्रेक में हारे

पणजी, 16 नवंबर (आईएएनएस)। भारत को फिडे विश्व कप 2025 के पांचवें राउंड में करारा झटका लगा है। मेडल की उम्मीद बनकर उभरे ग्रैंडमास्टर पी. हरिकृष्णा मैक्सिको के जोस एडुआर्डो मार्टिनेज अलकांटारा से टाईब्रेकर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। पी. हरिकृष्णा के बाहर होने के बाद भारत की सारी उम्मीदें अब अर्जुन एरिगैसी पर टिकी हैं।

हरिकृष्णा और मार्टिनेज के बीच का मुकाबला रोमांचक रहा। दोनों क्लासिकल गेम्स ड्रॉ रहे। टाईब्रेक में पहला रैपिड गेम बराबरी पर समाप्त हुआ। दूसरे सेट के रैपिड गेम्स में हरिकृष्णा ने सफेद मोहरों के साथ शुरुआत की, लेकिन मार्टिनेज ने काउंटर प्लान से काबू पा लिया। रानी के आदान-प्रदान के बाद रूक-प्यादा एंडगेम में मार्टिनेज ने 59 चालों में जीत हासिल की। आखिरी गेम में हरिकृष्णा को काले मोहरों के साथ जीत अनिवार्य थी, लेकिन वे केवल ड्रॉ ही हासिल कर सके और 30 चालों में मुकाबला समाप्त हो गया। हार के साथ ही हरिकृष्णा का फिडे विश्व कप 2025 में सफर समाप्त हो गया।

फिडे विश्व कप में अब भारत की सारी उम्मीदें अर्जुन एरिगैसी पर टिकी हैं। अर्जुन का क्वार्टर फाइनल चीनी ग्रैंडमास्टर वेई यी से होना है।

अर्जुन एरिगैसी का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने दो बार के विश्व कप विजेता आर्मेनियाई-अमेरिकी लेवन अरोनियन को क्लासिकल गेम्स में 1.5-0.5 से हराकर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। पहले गेम में अर्जुन ने सफेद मोहरों से दबाव बनाया, लेकिन ड्रॉ हो गया। दूसरे गेम में काले मोहरों से उन्होंने अरोनियन को हरा दिया। अर्जुन का क्वार्टरफाइनल चीनी ग्रैंडमास्टर वेई यी के साथ सोमवार को होगा।

फिडे विश्व कप में भारत की तरफ से 24 खिलाड़ी उतरे थे। अर्जुन एकमात्र खिलाड़ी हैं जो प्रतियोगिता में अब भी बने हुए हैं। वेई यी के खिलाफ होने वाला उनका क्वार्टरफाइनल मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन टूर्नामेंट में आगे बढ़ने और भारत के प्रतिनिधित्व को बढ़ाए रखने के लिए उन्हें जीत दर्ज करनी होगी।

गोवा के रिसॉर्ट रियो कन्वेंशन सेंटर में चल रहे इस टूर्नामेंट में 82 देशों के 206 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।

--आईएएनएस

पीएके