फिडे विश्व कप 2025: विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के नाम पर होगी टूर्नामेंट की ट्रॉफी

पणजी, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। फिडे विश्व कप 2025 का शुक्रवार को एक भव्य समारोह में उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर टूर्नामेंट की ट्रॉफी का नाम पांच बार के विश्व चैंपियन और भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखने की घोषणा की गई। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ था। फिडे विश्व कप 2025 में 82 देशों के 206 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो इस प्रतिष्ठित खिताब और 2026 के तीन दावेदारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

एआईसीएफ अध्यक्ष नितिन नारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भेजा पत्र पढ़कर फिडे विश्व कप 2025 की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की।

पत्र में प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा, "शतरंज विश्व कप 'शतरंज के घर' में लौट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे खेल का चक्र पूरा हो गया है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के मेजबान के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका जारी है, और यह भारत और दुनिया दोनों के लिए शुभ संकेत है। मैं फिडे शतरंज विश्व कप 2025 के उद्घाटन की घोषणा करता हूं।"

इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, कला एवं संस्कृति, आदिवासी कल्याण और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भी उपस्थित थे। गोवा के युवा मामलों के मंत्री डॉ. रमेश तावड़कर, फिडे अध्यक्ष अर्कडी ड्वोर्कोविच, एआईसीएफ अध्यक्ष नितिन नारंग और टूर्नामेंट में भाग लेने वाले कई अन्य गणमान्य व्यक्ति और शीर्ष ग्रैंडमास्टर उपस्थित थे।

डॉ. मंडाविया ने कहा, "पिछली बार जब भारत ने फिडे विश्व कप की मेजबानी की थी, तब हमारे पास 10 से भी कम ग्रैंडमास्टर थे। अब हमारे पास 88 ग्रैंडमास्टर हैं, और इनकी लगातार संख्या बढ़ रही है। भारत ओपन और महिला दोनों श्रेणियों में ओलंपियाड खिताब रखता है, और महिला विश्व कप का खिताब दिव्या देशमुख ने जीता है। भारत ने इन 23 वर्षों में एक लंबा सफर तय किया है, और मुझे विश्वास है कि इस विश्व कप की मेजबानी हमें भविष्य में और अधिक चैंपियन बनाने में मदद करेगी।"

गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "गोवा अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए जाना जाता है, और हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ियों का यहां स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। राज्य सरकार खेल पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, और फिडे विश्व कप जैसे आयोजनों की मेजबानी हमारे प्रयासों को और मजबूत करेगी।"

फिडे के अध्यक्ष अर्काडी ड्वोर्कोविच ने कहा, "यह बिल्कुल सही है कि विश्व कप 23 साल बाद भारत लौट रहा है। भारत न केवल शतरंज का प्राचीन घर है, बल्कि दुनिया में शतरंज की सबसे बड़ी आधुनिक शक्तियों में से एक है। मैं एआईसीएफ को उनके अब तक के शानदार काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे भी देता रहूंगा, जिसका उदाहरण यह आयोजन है।"

टूर्नामेंट प्रारूप के अनुसार, शीर्ष 50 खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में बाई मिली है। तुर्की के ग्रैंडमास्टर यागीज कान एर्दोगमस शुरुआती दौर में सबसे उच्च रैंकिंग वाले खिलाड़ी होंगे और टूर्नामेंट में सबसे कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी, लीबिया के ग्रैंडमास्टर नागी अबुगेंडा से भिड़ेंगे।

भारतीयों में, मौजूदा विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वी. पहले राउंड में सबसे ज्यादा रेटिंग वाले खिलाड़ी होंगे। उनका सामना अल्जीरिया के अला एडिन बौलरेंस से होगा। शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व चैंपियन डी. गुकेश, दूसरे वरीयता प्राप्त अर्जुन एरिगैसी और पिछले संस्करण के उपविजेता आर. प्रज्ञानंदा 4 नवंबर से मैदान में उतरेंगे।

एआईसीएफ के अध्यक्ष नितिन नारंग ने कहा, "भारत में आयोजित होने वाला फिडे विश्व कप 2025 भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू मैदान पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। सीधे क्वालीफायर के अलावा, हमें पांच और भारतीय खिलाड़ियों के लिए वाइल्ड कार्ड भी मिल सकता है, जिससे कुल भारतीय भागीदारी 24 हो जाएगी, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा है। अगर इनमें से कोई भी 26 नवंबर को यह प्रतिष्ठित कप जीत लेता है, तो यह सोने पर सुहागा होगा।"

गोवा के खेल मंत्री डॉ. रमेश तावड़कर ने खिलाड़ियों का स्वागत किया और कहा, "छह वर्षों में यह दूसरी बार है जब गोवा किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय शतरंज आयोजन की मेजबानी कर रहा है। हम राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे और पर्यटन के अवसरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और 2023 के राष्ट्रीय खेलों, डब्ल्यूटीटी और ऐसे कई अन्य आयोजनों का सफल आयोजन इसी दिशा में एक कदम है।"

जब गणमान्य व्यक्तियों ने विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया, तो मौजूदा महिला शतरंज विश्व कप विजेता ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख ने रंगों के ड्रा समारोह में खिलाड़ियों के लिए पहले राउंड में शुरू होने वाले रंगों का चयन किया। उन्होंने नंबर 1 खिलाड़ी डी. गुकेश के लिए काला मोहरा चुना था, इसलिए सभी विषम संख्या वाले खिलाड़ी कल अपने मैचों में काले मोहरों से शुरुआत करेंगे।

समारोह की शुरुआत होर्मुज्द खंबाटा नृत्य समूह के प्रदर्शन से हुई, जिसके बाद हेमा सरदेसाई ने 'स्पिरिट ऑफ गोवा' और क्वाड्रेंट डुओ की प्रस्तुति दी, जिसके बाद दिग्गज उषा उत्थुप ने अपनी विशिष्ट प्रस्तुति के साथ शाम का समापन किया।

