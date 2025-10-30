फिडे विश्व कप 2025: विश्व चैंपियन गुकेश डी के नेतृत्व में भारतीय दल अपना दबदबा बनाने को तैयार

पणजी, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। विश्व चैंपियन ग्रैंडमास्टर गुकेश डी के नेतृत्व में मजबूत भारतीय दल और ओलंपियाड विजेता टीम फिडे विश्व कप 2025 में अपना दबदबा दिखाने के लिए तैयार है। फिडे विश्व कप का भारत में 23 साल बाद आयोजन हो रहा है। इस विश्व कप में भारतीय दल से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

विश्व कप के मौजूदा संस्करण में ग्रैंडमास्टर गुकेश डी, ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी और ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद को शीर्ष तीन वरीयताएं दी गई हैं। डच ग्रैंडमास्टर अनीश गिरी चार वरीयताओं के साथ सर्वोच्च रैंकिंग वाले विदेशी खिलाड़ी होंगे। दो बार के पूर्व चैंपियन अमेरिका के लेवोन अरोनियन गोवा में खेलने वाले एकमात्र पूर्व विजेता होंगे और उन्हें प्रतियोगिता में 15वीं वरीयता दी गई है।

20,00,000 डॉलर की पुरस्कार राशि वाला फिडे विश्व कप 2025 एकल-एलिमिनेशन नॉक-आउट प्रारूप में होगा। प्रत्येक दौर में दो क्लासिकल गेम होंगे और यदि आवश्यक हो तो टाईब्रेकर होगा। टाईब्रेकर में दो रैपिड गेम होंगे, जबकि रैपिड गेम के अंत में कोई परिणाम नहीं निकलने पर सिंगल-बिडिंग आर्मगेडन का इस्तेमाल किया जाएगा।

इस आयोजन में कैंडिडेट्स 2026 के लिए भी तीन स्थान उपलब्ध हैं, जो अगले विश्व चैम्पियनशिप चक्र के लिए गुकेश के प्रतिद्वंद्वी का फैसला करेंगे। जर्मनी के जीएम अनीश गिरी और जीएम मैथियास ब्लूबाम पहले ही फिडे स्विस टूर के माध्यम से कैंडिडेट्स इवेंट के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं और यदि उनमें से कोई या गुकेश शीर्ष तीन में आते हैं, तो कैंडिडेट्स का स्थान स्टैंडिंग में अगले खिलाड़ी को दिया जाएगा।

विश्वनाथन आनंद ने शेनयांग (चीन) और हैदराबाद (भारत) में खेले गए विश्व कप के पहले दो संस्करण जीते थे। इन दोनों संस्करणों में राउंड-रॉबिन-कम-नॉक-आउट प्रारूप का पालन किया गया था। 2005 से, विश्व कप में एकल राउंड एलिमिनेशन प्रणाली का पालन किया जाता है, जिसमें 2021 से खिलाड़ियों की कुल संख्या बढ़कर 206 हो गई है। इसमें शीर्ष 50 रैंक वाले खिलाड़ियों को पहले राउंड में बाई मिलती है।

तीसरी वरीयता प्राप्त प्रज्ञानंदा 2023 के पिछले संस्करण में फाइनल तक पहुंचे थे। उनके दूसरे दौर में 126वीं रैंकिंग वाले स्लोवाकिया के जान सुबेलज के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करने की संभावना है। हमवतन रौनक साधवानी तीसरे दौर के संभावित प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं।

गुकेश के दूसरे दौर के प्रतिद्वंद्वी कजाकिस्तान के काजीबेक नोगेरबेक होने की संभावना है, जबकि अर्जुन का सामना उसी चरण में ब्राजील के क्रिकोर मेखिटेरियन से हो सकता है। भारत की उम्मीदें विदित गुजराती, पी. हरिकृष्णा, अरविंद चितंबरम, निहाल सरीन, और कार्तिकेयन मुरली जैसे अन्य खिलाड़ियों पर टिकी होंगी, और ये सभी केवल दूसरे दौर में ही खेलेंगे।

फिडे महिला विश्व कप चैंपियन भारत की दिव्या देशमुख वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलने के बाद खेलेंगी। दिव्या अपने अभियान की शुरुआत ग्रीक ग्रैंडमास्टर स्टैमाटिस कौरकुलोस अर्दिटिस के खिलाफ करेंगी। जीत के बाद अगले दौर में उनका सामना हमवतन निहाल सरीन से होगा।

अर्जेंटीना के 12 साल के फॉस्टिनो ओरो इस प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। उन्हें वाइल्ड कार्ड से प्रवेश मिला है। वे पहले दौर में क्रोएशिया के ग्रैंडमास्टर एंटे ब्रिकिक से भिड़ेंगे, और अगर राउंड ऑफ 16 तक पहुंच जाते हैं, तो उनके ग्रैंडमास्टर बनने की संभावना बढ़ जाएगी।

जॉर्जिया के इगोर एफिमोव विश्व कप में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। वह 65 साल के हैं। पहले राउंड से बाहर होने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 3500 डॉलर मिलेंगे, जबकि विजेता को 120,000 डॉलर की पुरस्कार राशि मिलेगी। विश्व कप का आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर, 2025 तक गोवा में हो रहा है।

