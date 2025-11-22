फिडे विश्व कप 2025: वेई यी-एसिपेंको, नोडिरबेक-सिंदारोव के बीच सेमीफाइनल का पहला गेम ड्रॉ

पणजी, 21 नवंबर (आईएएनएस)। चीन के ग्रैंडमास्टर वेई यी और उज्बेकिस्तान के नोडिरबेक याकूबोव शुक्रवार को गोवा के पणजी में फिडे विश्व कप 2025 में अपने-अपने विरोधियों की सुरक्षा तंत्र को नहीं भेद नहीं पाए, जिससे उनके दोनों सेमीफाइनल मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए।

नोदिरबेक ने जरूरी 30 चालों के तुरंत बाद ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंदरोव के साथ समझौते पर साइन किए, वहीं वेई यी और ग्रैंडमास्टर एंड्री एसिपेंको ने 33 चालों के बाद पॉइंट बांट लिया।

वेई यी ने क्वार्टर फाइनल में भारत के अर्जुन एरिगैसी को हराया था। उन्हें एस्पेन्को के फ्रेंच डिफेंस में एक अलग तरह का बदलाव देखने को मिला और क्वार्टर फाइनल की तरह ही, उन्हें शुरुआत में कुछ बढ़त मिली। लेकिन एस्पेन्को की तारीफ करनी होगी, रूसी खिलाड़ी ने अच्छे से बराबरी की।

हालांकि, वेई ने रूक, बिशप और क्वीन के साथ तीन-तरफा अटैक करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन एस्पेन्को ने एक परफेक्ट डिफेंसिव मूव के साथ जवाब दिया और गेम को पॉन एंडगेम की ओर ले गए, जब दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हुए।

इससे पहले, फिडे विश्व कप 2025 में भारत की चुनौती बुधवार को खत्म हो गई थी। ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी क्वार्टर फाइनल टाईब्रेक में चीन के ग्रैंडमास्टर वेई यी से हार गए। आर. प्रज्ञानंद और पी. हरिकृष्णा जैसे दूसरे टॉप खिलाड़ी पिछले राउंड में हार गए थे। डी. गुकेश भी बाहर हो गए थे।

क्वार्टरफाइनल स्टेज में अर्जुन एरिगैसी अकेले भारतीय बचे थे, और दोनों क्लासिकल गेम ड्रॉ होने के बाद, टाईब्रेक हमेशा एक मुश्किल मुकाबला होने वाला था। 22 साल के एरिगैसी को हार का सामना करना पड़ा। उनकी हार के साथ ही भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। विश्व कप में भारत के 24 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।

--आईएएनएस

पीएके