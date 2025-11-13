फिडे विश्व कप 2025 से बाहर हुए प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगैसी और हरिकृष्ण प्री-क्वार्टर फाइनल में

पणजी, 13 नवंबर (आईएएनएस)। फिडे विश्व कप 2025 में गुरुवार का दिन भारत के लिए बेहद निराशाजनक रहा। ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन ग्रैंडमास्टर डेनियल डुबोव से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। प्रज्ञानंद को पांचवें राउंड में हार का सामना करना पड़ा।

प्रज्ञानंद ने पहला रैपिड गेम काले मोहरों से 12 चालों में ड्रॉ किया और सफेद मोहरों से जीत की कोशिश की। लेकिन, उनका दांव उल्टा पड़ गया। डुबोव ने अपनी मजबूत आक्रमणकारी रणनीति से उन्हें 53 चालों में जीत हासिल की।

इसके अलावा, ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने दोनों रैपिड गेम्स में ग्रैंडमास्टर पीटर लेको को हराया। पेंटाला हरिकृष्णा ने दूसरे गेम में ग्रैंडमास्टर निल्स ग्रैंडेलियस को हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

एरिगैसी ने पहला रैपिड गेम काले मोहरों के साथ 40 चालों में जीता। दूसरे गेम में, एरिगैसी ने हंगरी के खिलाड़ी को 57 चालों में हराया।

जीत के बाद अर्जुन एरिगैसी ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं। टाई-ब्रेक अच्छा रहा। क्लासिकल गेम काफी रोमांचक थे, और दूसरे गेम में मुझे थोड़ी बढ़त मिली, लेकिन उसने ड्रॉ खेलने में अपनी कुशलता दिखाई। टाई-ब्रेक में, मैं काफी हद तक नियंत्रण में था।"

एरिगैसी का अगला मैच दो बार के विश्व कप विजेता ग्रैंडमास्टर लेवोन अरोनियन से होगा।

हरिकृष्णा भी अगले दौर में पहुंच गए। उन्होंने काले मोहरों के साथ पहले गेम में ग्रैंडेलियस को रोकने में कामयाबी हासिल की, और फिर सफेद मोहरों के साथ 34 चालों में जीत हासिल कर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई।

हरिकृष्णा का अगला मुकाबला ग्रैंडमास्टर जोस एडुआर्डो मार्टिनेज अल्कांतारा से होगा।

अन्य मुकाबलों में, ग्रैंडमास्टर एलेक्सी ग्रेबनेव ने ग्रैंडमास्टर मैक्सिम वचियर-लाग्रेव के खिलाफ और संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रैंडमास्टर सैम शैंकलैंड ने हंगरी के ग्रैंडमास्टर रिचर्ड रापोर्ट के खिलाफ जीत हासिल कर राउंड 16 में जगह बनाई।

--आईएएनएस

पीएके