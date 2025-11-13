फिडे विश्व कप 2025: ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी और आर. प्रज्ञानंदा ने ड्रॉ खेला

पणजी, 12 नवंबर (आईएएनएस)। ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी और ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंदा ने बुधवार को फिडे विश्व कप 2025 में ड्रॉ खेला। एरिगैसी ने हंगरी के ग्रैंडमास्टर पीटर लेको के खिलाफ सफेद मोहरों से खेले गए मुकाबले में 36 चालों के बाद ड्रॉ स्वीकार किया।

मैच के बाद लेको ने कहा, "मैं अपनी तैयारियों में और बेहतर होता जा रहा हूं। मुझे पता था कि मैंने जो बी5 खेला है, वह काफी मजबूत है और इस पोजीशन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता। लेकिन जब अर्जुन अपनी सभी चालों में तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, तो मुझे पता है कि हमेशा दबाव रहता है। लेकिन हर बार कमोबेश बराबरी का ही खेल रहा था।"

प्रज्ञानंदा ने ग्रैंडमास्टर डेनियल डुबोव के खिलाफ 30 चालों के बाद अंक बांटे। हरिकृष्णा ने स्वीडन के ग्रैंडमास्टर निल्स ग्रैंडेलियस के साथ 38 चालों के बाद ड्रॉ खेला।

ग्रैंडमास्टर जोस एडुआर्डो मार्टिनेज अल्कांतारा राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ग्रैंडमास्टर एलेक्सी सराना के खिलाफ 20 चालों में बाजी ड्रॉ कर ली। अब उनका सामना हरिकृष्णा और ग्रैंडेलियस के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

दो बार के चैंपियन ग्रैंडमास्टर लेवोन अरोनियन भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। लेवोन ने ग्रैंडमास्टर राडोस्लाव वोज्टास्जेक के खिलाफ काले मोहरों से 35 चालों में दूसरी बाजी ड्रॉ कर ली।

प्रज्ञानंदा ग्रैंडमास्टर डेनियल डुबोव के खिलाफ काले मोहरों के साथ 30 चालों में ड्रॉ से संतुष्ट नजर आए। अब यह भारतीय खिलाड़ी पहले गेम में पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन के खिलाफ काले मोहरों से शुरुआत करेगा।

हरिकृष्णा और ग्रैंडेलियस के बीच सफेद मोहरों से खेला गया मैच ड्रॉ पर छूटा।

विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वी. उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर नोडिरबेक याकूबबोव के खिलाफ हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

--आईएएनएस

पीएके