फिडे विश्व कप 2025: भारत की चुनौती खत्म, क्वार्टर फाइनल में हारे अर्जुन एरिगैसी

Nov 20, 2025, 06:01 AM

पणजी, 19 नवंबर (आईएएनएस)। शतरंज विश्व कप 2025 में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। भारत की आखिरी उम्मीद, ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी, को क्वार्टर फाइनल टाईब्रेक में हार का सामना करना पड़ा। उनकी हार के साथ फिडे विश्व कप में भारतीय सफर का निराशाजनक अंत हो गया।

बुधवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल टाईब्रेक में ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी को चीन के ग्रैंडमास्टर वेई यी ने हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में अर्जुन एकमात्र भारतीय बचे थे। दोनों क्लासिकल गेम ड्रॉ होने के बाद, टाईब्रेक हमेशा से ही एक पेचीदा मुकाबला होने वाला था।

अर्जुन ने पहले टाईब्रेक गेम में काले मोहरों से फ्रेंच डिफेंस का विकल्प चुना। ऐसा लग रहा था कि भारतीय खिलाड़ी बीच के गेम में मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन 27वीं चाल में वेई की एक सुरक्षित चाल चुनने की गलती ने अर्जुन को वापसी करने का मौका दिया और 66 चालों के बाद गेम ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अर्जुन को सफेद मोहरों से दूसरे गेम में जीत हासिल करने के लिए वेई के पेत्रोव डिफेंस को तोड़ना पड़ा।

हालांकि, चीनी खिलाड़ी अपनी रणनीति पर अड़ा रहा और 79 चालों के बाद जीत हासिल कर ली।

मैच के बाद वेई ने कहा, "मैं खुश और उत्साहित हूं कि मैं इतने मजबूत खिलाड़ी को हरा सका। पहले गेम में, मेरे पास मध्य और अंतिम गेम में कई मौके थे, लेकिन मैं रास्ता नहीं खोज पाया। दूसरे गेम में, वह जीतना चाहता था और उसने कुछ जोखिम भरे दांव खेले, और मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास जीतने के मौके हैं।"

अन्य टाईब्रेक में, ग्रैंडमास्टर आंद्रे एसिपेंको ने टाईब्रेक के दूसरे चरण में ग्रैंडमास्टर सैम शैंकलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। रैपिड गेम्स के पहले सेट में एसिपेंको और शैंकलैंड ने एक-एक गेम जीता था।

लेकिन दूसरे सेट में, एसिपेंको ने पहले काले मोहरों से शैंकलैंड को हराया और फिर सफेद मोहरों से जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला वेई यी से होगा। ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंडारोव ने टाईब्रेक के दूसरे सेट में मार्टिनेज अलकांतारा और जोस एडुआर्डो को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

विश्व कप में भारत की तरफ से 24 खिलाडियों ने हिस्सा लिया था। अर्जुन एरीगैसी भारत की आखिरी उम्मीद के रूप में टिके थे। उनकी हार के साथ ही भारतीय चुनौती अब खत्म हो गई है।

--आईएएनएस

पीएके

