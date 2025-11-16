फिडे विश्व कप 2025: अर्जुन ने अरोनियन को हरा क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

पणजी, 15 नवंबर (आईएएनएस)। ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने ग्रैंडमास्टर लेवोन अरोनियन को काले मोहरों से हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

अर्जुन एरिगैसी ने पांचवें राउंड की पहली बाजी सफेद मोहरों से ड्रा खेली। पहली बाजी ड्रा करने वाले अर्जुन एरिगैसी ने पहले कॉर्नर पर अरोनियन के राजा को पिन कर दिया और दो बार के विश्व चैंपियन को 38वीं चाल के बाद रानी, ​​बिशप और घोड़े से ट्रिपल अटैक करते हुए हार मानने पर मजबूर किया।

जीत के बाद अर्जुन एरिगैसी ने कहा, "यह एक तनावपूर्ण मध्य-खेल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बेहतर था या नहीं। लेकिन जब उन्होंने नाइट ई3 खेला और ड्रॉ की पेशकश की, तो मुझे विश्वास हो गया कि मैं जीत सकता हूं क्योंकि वह ड्रॉ से खुश थे।"

अर्जुन अब चीन के ग्रैंडमास्टर वेई यी और अमेरिका के जीएम सैमुअल सेवियन के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेंगे।

पी. हरिकृष्णा को टाईब्रेक खेलना होगा।

सफेद मोहरों से खेलते हुए, हरिकृष्णा ने बढ़त बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ग्रैंडमास्टर जोस एडुआर्डो मार्टिनेज अल्कांतारा का डिफेंस मजबूत था और किसी और नतीजे की संभावना न होने के कारण, दोनों खिलाड़ियों ने 35 चालों के बाद ड्रॉ का विकल्प चुना। हरिकृष्णा और अल्कांतारा के बीच पहला गेम भी ड्रॉ रहा था, जिससे दोनों ग्रैंडमास्टर्स को रैपिड गेम से शुरुआत करते हुए कम समय नियंत्रण वाले गेमों में जीत हासिल करनी पड़ी।

फिडे विश्व कप में भारत के खिताब की उम्मीद अर्जुन एरिगैसी और पी. हरिकृष्णा से है। ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद और डी. गुकेश के बाहर होने से भारतीय उम्मीदों को बड़ा झटका लगा था। दिव्या देशमुख पहले राउंड में ही बाहर हो गई थीं।

फिडे विश्व कप 2025 में 82 देशों के 206 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। भारत के 24 खिलाड़ी इसमें शामिल थे। ट्रॉफी का नाम विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है।

--आईएएनएस

पीएके