फिडे विश्व कप 2025: अर्जुन एरिगैसी और वेई यी क्वार्टर फाइनल टाईब्रेक में, नोडिरबेक सेमीफाइनल में

पणजी, 18 नवंबर (आईएएनएस)। फिडे विश्व कप 2025 में भारत की आखिरी उम्मीद अर्जुन एरिगैसी को ग्रैंडमास्टर वेई यी के खिलाफ ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। एरिगैसी अपनी बढ़त को भुना नहीं पाए। इस वजह से क्वार्टर फाइनल टाईब्रेक में पहुंच गया।

सोमवार को काले मोहरों से एक ड्रॉ खेलने के बाद, अर्जुन सफेद मोहरों से जीत की उम्मीद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि प्रतियोगिता में उन्होंने मध्य गेम में बढ़त हासिल कर ली है। उस समय, शतरंज के दांव लगाने वाले खिलाड़ी बढ़त हासिल करने के लिए बिशप की बलि देने का सुझाव दे रहे थे, लेकिन अर्जुन ने अपेक्षाकृत स्थिर क्वीन के साथ डी2 पर दांव लगाया। वेई ने फिर अच्छा बचाव किया ताकि कोई और परिणाम संभव न हो।

अर्जुन बुधवार को काले मोहरों से टाईब्रेक शुरू करेंगे। वे रैपिड प्रारूप में आगे बढ़ने के लिए पसंदीदा माने जा रहे हैं।

अर्जुन एरिगैसी पर बुधवार को भारतीय शतरंज प्रेमियों की नजर रहेगी। विश्व कप में भारत की तरफ से 24 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। एरिगैसी अब एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनसे देश को उम्मीद है।

इसके अलावा, दो और क्वार्टर फाइनल टाईब्रेकर की ओर बढ़ेंगे क्योंकि ग्रैंडमास्टर आंद्रे एसिपेंको ने ग्रैंडमास्टर सैम शैंकलैंड के खिलाफ 37 चालों के बाद अंक बांटे। ग्रैंडमास्टर जोस एडुआर्डो मार्टिनेज अलकांतारा और ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंडारोव के बीच मैच सिर्फ 25 चालों के बाद खात्मा हो गया।

उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर नोडिरबेक याकूबबोव दो क्लासिकल गेम्स के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे। उन्होंने जर्मनी के जीएम अलेक्जेंडर डोनचेंको के खिलाफ दूसरा गेम 57 चालों में ड्रा खेला। नॉर्डिरबेक ने पहला गेम सफेद मोहरों से जीता था।

फिडे विश्व कप 2025 में 82 देशों के 206 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।

--आईएएनएस

