फिडे विश्व कप 2025: अर्जुन एरिगैसी और हरिकृष्णा ने पांचवें राउंड का पहला गेम ड्रॉ खेला

पणजी, 14 नवंबर (आईएएनएस)। फिडे विश्व कप 2025 के पांचवें राउंड का ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी और ग्रैंडमास्टर लेवोन अरोनियन के बीच खेला गया पहला गेम ड्रॉ रहा। वहीं ग्रैंडमास्टर पी. हरिकृष्णा के पांचवें राउंड का पहला गेम भी ड्रॉ रहा।

शुक्रवार को हुए मुकाबले में, अर्जुन ने सफेद मोहरों से खेलते हुए दो बार के चैंपियन अरोनियन को शुरुआती दौर में मुश्किल में डाला था। लेकिन, अरोनियन ने मजबूत वापसी करते हुए मुकाबले को ड्रॉ करा दिया।

हरिकृष्णा ने काले मोहरों से दमदार खेल दिखाया और ग्रैंडमास्टर जोस एडुआर्डो मार्टिनेज अल्कांतारा को सफेद मोहरों से जीतने का कोई मौका नहीं दिया। 41 चालों में दोनों ने ड्रॉ का विकल्प चुना।

एरिगैसी ने दोनों रैपिड गेम में ग्रैंडमास्टर पीटर लेको को हराया, जबकि पी. हरिकृष्णा ने गुरुवार को यहां फिडे विश्व कप 2025 के प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरे गेम में ग्रैंडमास्टर निल्स ग्रैंडेलियस को हराने के मौकों का पूरा फायदा उठाया।

भारतीय दल के लिए सबसे निराशाजनक ग्रैंड मास्टर आर. प्रज्ञानंद का बाहर होना रहा। प्रज्ञानंद का अभियान पांचवें राउंड में पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन ग्रैंडमास्टर डेनियल डुबोव से हारकर गुरुवार को समाप्त हो गया। डी. गुकेश भी बाहर हो गए थे, तो दिव्या देशमुख पहले राउंड में ही बाहर हो गई थीं। प्रणव वी और कार्तिक वेंकटरमन के पांचवें राउंड में क्लासिकल गेम्स में हारने के बाद, टाईब्रेक में तीन भारतीय थे, और उनमें से दो अंततः अगले राउंड में पहुंच पाए।

फिडे विश्व कप 2025 में 24 भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। चार राउंड की समाप्ति के बाद खिताब जीतने की रेस में सिर्फ दो ही खिलाड़ी बचे हैं। इस ट्रॉफी का नाम विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। इवेंट में 82 देशों के 206 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।

