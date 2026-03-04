Australian Grand Prix Melbourne : रिकॉर्ड समय में बिके एफ1 ऑस्ट्रेलियन जीपी के टिकट

मेलबर्न: 2026 फॉर्मूला वन सीजन शुक्रवार को मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क सर्किट में दो प्रैक्टिस सेशन के साथ शुरू होगा, जिसके बाद शनिवार को एक और प्रैक्टिस सेशन और क्वालिफाइंग होगा। रविवार को रेस होगी। आयोजकों ने बताया है कि सीजन की पहली फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के टिकट रिकॉर्ड समय में बिक गए हैं।

सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कॉर्पोरेशन और विक्टोरिया राज्य सरकार ने कहा कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को टिकट पूरी तरह से बिक गए हैं, जो इस इवेंट के इतिहास में शुरुआती तीन दिनों में बिकने का रिकॉर्ड है।

आयोजकों ने बताया है कि गुरुवार के लिए टिकट अभी भी उपलब्ध हैं, जिसमें मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन लैंडो नॉरिस और उनके मैकलारेन टीम के साथी ऑस्कर पियास्त्री एक फैन इवेंट में शामिल होंगे।

2025 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन सीजन का दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला रेस वीकेंड था। इसमें रिकॉर्ड तोड़ 4,65,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी थी। विक्टोरिया के टूरिज्म, स्पोर्ट और मेजर इवेंट्स मिनिस्टर स्टीव डिमोपोलोस ने बुधवार को कहा कि शुरुआती टिकटें बिक जाना ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की ग्लोबल अपील का सबूत है।

ब्यूरो ऑफ मेटियोरोलॉजी (बीओएम) का अनुमान है कि रविवार को मेलबर्न में रेस के लिए बारिश नहीं होगी और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इस वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 24-राउंड कैलेंडर का पहला इवेंट है।

मौजूदा चैंपियन मैकलारेन के लिए लैंडो नॉरिस अपने खिताब की रक्षा करने उतरेंगे, जबकि ऑस्कर पियास्ट्री घरेलू दर्शकों के सामने इतिहास रचने की कोशिश करेंगे। पियास्ट्री 1985 में रेस के वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट के बाद से किसी ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर का पहला क्लासिफाइड पोडियम हासिल करने का लक्ष्य लेकर उतरेंगे।

इस बीच, कैडिलैक इस सप्ताहांत अपना डेब्यू करेगी, जिससे ग्रिड में 11 टीमें और 22 कारें शामिल हो जाएंगी। अमेरिकी टीम अनुभव पर भरोसा कर रही है, क्योंकि वाल्टेरी बोटास और सर्गियो पेरेज 2025 सीजन से बाहर रहने के बाद ग्रिड पर वापसी कर रहे हैं।

--आईएएनएस