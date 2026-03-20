Europa League Results 2026 : बेटिस, सेल्टा विगो और पोर्टो ने क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई

मैड्रिड: यूरोपा लीग में रोमांचक मुकाबलों के बाद रियल बेटिस, सेल्टा विगो और पोर्टो ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तीनों टीमों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की।

रियल बेटिस ने पहले लेग में मिली 1-0 की हार को शानदार अंदाज में पलटते हुए पैनाथिनाइकोस को 4-0 से हराया और कुल स्कोर 4-1 कर दिया। मैच की शुरुआत से ही बेटिस ने आक्रामक खेल दिखाया। कुचो हर्नांडेज के जोरदार शॉट के बाद एटोर रुइबल ने रिबाउंड पर गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद टीम ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और हाफटाइम से ठीक पहले सोफयान अमराबत के डिफ्लेक्टेड शॉट से बढ़त दोगुनी कर दी। दूसरे हाफ में बेटिस ने दबाव बनाए रखा, जहां 54वें मिनट में रुइबल की मदद से हर्नांडेज ने तीसरा गोल किया। 66वें मिनट में एंटनी ने एजालजौली के शानदार रन के बाद चौथा गोल कर जीत पक्की कर दी।

दूसरी ओर, सेल्टा विगो ने ल्योन को उसके घरेलू मैदान पर 2-0 से हराकर कुल 3-1 से मुकाबला अपने नाम किया। मैच के 19वें मिनट में मूसा नियाखाटे के रेड कार्ड के बाद ल्योन दबाव में आ गया। इसका फायदा उठाते हुए जावी रुएडा ने एक घंटे के बाद पहला गोल किया। इसके बाद सब्स्टीट्यूट फेरान जुटग्ला ने अंत में गोल कर जीत सुनिश्चित की। मुकाबले के आखिरी क्षणों में निकोलस टैग्लियाफिको के रेड कार्ड के कारण ल्योन नौ खिलाड़ियों तक सिमट गया।

वहीं, पोर्टो ने स्टटगार्ट को कुल 4-1 से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया। गोलकीपर डिओगो कोस्टा ने कई शानदार बचाव किए और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। मैच के दौरान विलियम गोम्स ने गोल किया, जबकि विक्टर फ्रोहोल्ट ने शानदार शॉट के जरिए बढ़त मजबूत की। अंत में निकोलस नार्टे के रेड कार्ड ने स्टटगार्ट की उम्मीदों को खत्म कर दिया।

तीनों टीमों के शानदार प्रदर्शन के साथ यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल की तस्वीर और दिलचस्प हो गई है।

--आईएएनएस