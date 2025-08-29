Essar Foundation Supports Scrabble: 'विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप- 2025' में भारतीय टीम का सहयोग करेगी एस्सार फाउंडेशन

मुंबई: एस्सार फाउंडेशन ने विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप (डब्ल्यूवाईएससी) 2025 के लिए टीम इंडिया के समर्थन की घोषणा की है। फाउंडेशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि टीम इंडिया का समर्थन करते हुए, वे गर्व का अनुभव कर रहे हैं। चैंपियनशिप 30 अगस्त से 1 सितंबर तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित होगी।

इस वार्षिक चैंपियनशिप में 18 देशों के 200 से अधिक युवा खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह मानसिक खेल के क्षेत्र में वैश्विक रूप से श्रेष्ठ आयोजन है।

स्क्रैबल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वर्डहोलिक्स के साथ यह साझेदारी एस्सार फाउंडेशन के इस विश्वास को और मजबूत करती है कि शारीरिक और बौद्धिक दोनों तरह के खेल व्यक्तिगत विकास, सामाजिक समावेश और राष्ट्रीय गौरव के अवसर प्रदान करते हैं।

इस वर्ष भारत के दल का नेतृत्व 14 वर्षीय माधव गोपाल कामथ कर रहे हैं, जिन्हें विश्व अंग्रेजी स्क्रैबल खिलाड़ी संघ (डब्ल्यूईएसपीए) रेटिंग में दुनिया के शीर्ष 10 स्क्रैबल खिलाड़ियों में स्थान दिया गया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले युवा खिलाड़ी हैं।

12 सदस्यीय भारतीय टीम का प्रबंधन वर्डहोलिक्स की पार्टनर और विश्व युवा स्क्रैबल समिति की सदस्य नीता भाटिया करेंगी। सभी खिलाड़ी मिलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अपनी छाप छोड़ रहे हैं।

एस्सार फाउंडेशन के प्रवक्ता ने कहा, "एस्सार फाउंडेशन में, हमारा मानना ​​है कि खेल अपने सभी रूपों में प्रेरणा, शिक्षा और परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 में टीम इंडिया के लिए हमारा समर्थन उभरती प्रतिभाओं को पोषित करने की हमारी प्रतिबद्धता पर आधारित है, खासकर उन विषयों में जिन्हें हमेशा सुर्खियों में नहीं रखा जाता। हमें भारत के युवा स्क्रैबल चैंपियनों के साथ खड़े होने पर गर्व है क्योंकि वे वैश्विक मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं।"

पिछले कुछ वर्षों में, एस्सार फाउंडेशन ने समावेशिता, सशक्तीकरण और सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में खेल की शक्ति को पहचाना है। यह हर स्तर पर पहुंच और अवसर पैदा करने वाली पहलों का समर्थन करता रहा है।

फाउंडेशन ने दिव्यांग क्रिकेटरों को सशक्त बनाया है, उन्हें चुनौतियों से पार पाने और अपने खेल में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद की है। इसने प्रिया गुप्ता जैसी युवा प्रतिभाओं को भी पोषित किया है, जिनकी रेस वॉकिंग के प्रति जुनून उनकी प्रगति का आधार है। वहीं, संस्थान ने दुर्गा गुंजल की भी मदद की है, जो एक होनहार स्केटर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान बना रही हैं।

जमीनी स्तर पर, फाउंडेशन वाइब्रेंट एफसी और एक अनाथालय टीम के माध्यम से सामुदायिक फुटबॉल का समर्थन करता है, और संरचित कोचिंग और विकास कार्यक्रम प्रदान करता है।

इसने देशभर के उभरते फुटबॉलरों की पहचान और उन्हें निखारने के लिए भारत के सबसे बड़े जमीनी स्तर के फुटबॉल टैलेंट हंट, क्यूपीआर जूनियर सॉकर चैलेंजर के साथ भी साझेदारी की है। यूके के सबसे लंबे समय से स्थापित और सबसे सम्मानित हाफ मैराथन में से एक, एस्सार चेस्टर हाफ मैराथन भी दुनिया भर से हजारों प्रतिभागियों को एक साथ लाकर इसी भावना को दर्शाता है।

सभी प्रयास एस्सार केयर्स कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग हैं, जो प्रतिभाओं को पोषित करने, अवसर पैदा करने और अगली पीढ़ी को प्रेरित करने का निरंतर प्रयास करता है।