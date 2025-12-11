एशियन यूथ पैरा गेम्स: भारत के अब्दुल कादिर इंदौरी ने दो स्वर्ण पदक जीते

दुबई, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत के अब्दुल कादिर इंदौरी ने एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर बैकस्ट्रोक इवेंट्स में दो गोल्ड मेडल जीते।

अब्दुल कादिर इंदौरी की सफलता पर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने बधाई देते हुए अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, "भारत के लिए सुनहरा अवसर। एक शानदार उपलब्धि जो उनके धैर्य, अनुशासन और भारत के युवा पैरा-एथलीट्स की बढ़ती ताकत को दिखाती है। बधाई हो, अब्दुल।"

इवेंट में ईरान ने 195 सदस्यों वाला अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। उज्बेकिस्तान ने 124, थाईलैंड ने 122, और भारत ने 122 सदस्यों का दल भेजा है। मेजबान यूएई के 55 एथलीट यह दिखाएंगे कि देश में पैरा-स्पोर्ट कैसे विकसित हुआ है और एशियन पैरालंपिक कमेटी और दुबई क्लब फॉर पीपल ऑफ डिटरमिनेशन जैसे ऑर्गनाइजेशन इस इलाके में समावेश को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं।

दुबई 2017 के बाद दूसरी बार इस इवेंट की मेजबानी कर रहा है, जो एशिया में पैरा स्पोर्ट के हब के तौर पर उसकी बढ़ती भूमिका को दिखाता है। पिछले एडिशन में टेबल-टॉपर रहे ईरान का लक्ष्य अपने चैंपियन के टाइटल को बनाए रखना है।

गेम्स में एशिया के कुछ टॉप पैरा एथलीट भी शामिल होंगे, जिनमें ईरान की पैरा ताइक्वांडोइन जहरा रहीमी, जो पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स में महिलाओं में सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और चेन पो-येन (चाइनीज ताइपे), आईटीटीएफ विश्व नंबर 1 और पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स में क्लास 11 में सिल्वर मेडलिस्ट शामिल हैं।

एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 की ओपनिंग सेरेमनी बुधवार को दुबई में हुई, जिसमें अलग-अलग एशियाई देशों के युवा पैरा एथलीटों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 7 दिसंबर को शुरू हुआ था। 14 दिसंबर 2025 को ये इवेंट समाप्त होगा।

