एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026: 10 मेडल के साथ भारत ने किया टूर्नामेंट का अंत, तीसरे स्थान पर रही महिला टीम

गांधीनगर, 18 मई (आईएएनएस)। भारत ने एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की टीम रैंकिंग में तीसरा और पुरुषों की टीम रैंकिंग में पांचवां स्थान हासिल किया। यह चैंपियनशिप रविवार को गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में खत्म हुई। इसमें पूरे एशिया के जाने-माने वेटलिफ्टरों ने छह दिन तक मुकाबला किया।

भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित यह चैंपियनशिप 11 से 17 मई तक चली और इसमें 30 देशों के 172 एथलीटों ने हिस्सा लिया, जिनमें 97 पुरुष और 75 महिलाएं थीं। इस चैंपियनशिप में महिलाओं की आठ और पुरुषों की सात बॉडीवेट कैटेगरी थीं, जिसमें महिलाओं के सेक्शन में 20 से ज्यादा देशों और पुरुषों के सेक्शन में 15 से अधिक देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

चीन महिलाओं और पुरुषों दोनों की टीम रैंकिंग में टॉप पर रही। महिलाओं की कैटेगरी में, चीन 578 पॉइंट्स के साथ पहले, चीनी ताइपे 491 पॉइंट्स के साथ दूसरे और भारत 487 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहा। श्रीलंका, बांग्लादेश और कोरिया टॉप छह में रहे। पुरुषों की टीम स्टैंडिंग में, चीन 593 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद डीपीआर कोरिया 478 और उज्बेकिस्तान 409 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चीनी ताइपे 392 पॉइंट्स के साथ चौथे, भारत 379 पॉइंट्स के साथ पांचवें और तुर्कमेनिस्तान 344 पॉइंट्स के साथ छठे स्थान पर रहा।

ओवरऑल मेडल टैली में, चीन ने 21 गोल्ड, 12 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दबदबा बनाया, उसके बाद डीपीआर कोरिया 18 गोल्ड, 11 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चीनी ताइपे ने 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। बहरीन, ईरान, उज्बेकिस्तान, मलेशिया, वियतनाम, कतर, साउथ कोरिया, भारत, तुर्कमेनिस्तान, जापान, कजाकिस्तान और फिलीपींस भी मेडल स्टैंडिंग में शामिल रहे।

भारत ने कुल 10 मेडल जीते, जिसमें एक सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। आधिकारिक नतीजों के मुताबिक, चैंपियनशिप में कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रदर्शन हुए, जिसमें 27 एशियन रिकॉर्ड और 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। डीपीआर कोरिया की री सुक को महिलाओं की बेस्ट लिफ्टर चुना गया। वहीं, चीन के ही यूजी पुरुष के बेस्ट लिफ्टर चुने गए।

प्रतियोगिता के आखिरी दिन महिलाओं की 86+ किलोग्राम कैटेगरी थी, जिसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी हुई, जिसमें एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, एथलीट्स, कोच और खेल प्रशासक शामिल हुए। भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के सीईओ अश्विनी कुमार ने कहा कि इस इवेंट में खिलाड़ियों के बीच उच्च स्तर का मुकाबला देखने को मिला।

उन्होंने कहा, “गांधीनगर में एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की सफल मेजबानी भारतीय वेटलिफ्टिंग और भारतीय खेल के लिए गर्व का पल है। चैंपियनशिप में बहुत अच्छे स्टैंडर्ड, कई वर्ल्ड और एशियन रिकॉर्ड और महाद्वीप के सबसे अच्छे एथलीटों की शानदार भागीदारी दिखाई दी।"

उन्होंने आगे कहा, “हम इस चैंपियनशिप को सफल बनाने में उनके जबरदस्त सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल टेक्निकल अधिकारियों, वॉलंटियर्स और राज्य सरकार के आभारी हैं। भारत के एथलीटों ने भी जबरदस्त लड़ने की भावना दिखाई और घरेलू जमीन पर शानदार प्रदर्शन किया।"

--आईएएनएस

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