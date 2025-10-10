एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप : भारत में विश्वस्तरीय व्यवस्थाओं से प्रभावित शेखा हयात

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। एशियन टेबल टेनिस संघ (एटीटीयू) की कार्यवाहक क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शेखा हयात अल खलीफा ने 28वीं आईटीटीएफ-एटीटीयू एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 के लिए भारत की असाधारण तैयारियों की सराहना की। टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की शुरुआत शनिवार से भुवनेश्वर के प्रतिष्ठित कलिंगा स्टेडियम में होगी।

शेखा हयात ने आईएएनएस से कहा, "मुझे भारत आकर बहुत खुशी हो रही है। यहां आकर मैं उत्कृष्ट आयोजन और विश्वस्तरीय व्यवस्थाओं से बेहद प्रभावित हुई। आयोजन समिति की ओर से आवास, परिवहन और पूरी तैयारी वाकई उल्लेखनीय है। इससे सुनिश्चित होता है कि यह चैंपियनशिप अब तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ चैंपियनशिप में से एक होगी।"

टेबल टेनिस में भारत के तेजी से बढ़ते कद की प्रशंसा करते हुए शेखा हयात ने कहा, "मैं भारतीय टेबल टेनिस महासंघ और खेल मंत्रालय को उनकी राष्ट्रीय टीम के अभूतपूर्व विकास के लिए बधाई देना चाहती हूं। आज हम भारत को चीन और जापान जैसी टीमों के बराबर प्रतिस्पर्धा करते हुए देख सकते हैं। यह इस खेल में की गई प्रगति और समर्पण को दर्शाता है।"

महाद्वीप के लिए एटीटीयू के व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए शेखा हयात ने कहा, "हम पूरे एशिया में इस खेल को मजबूत करने के लिए अपने सभी सदस्य संघों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एशियन कप की पुरस्कार राशि 1 लाख डॉलर से बढ़ाकर 4 लाख डॉलर कर दी गई है। हम समावेशिता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु, पुरुषों और महिलाओं के लिए चैंपियनशिप का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"

शेखा हयात ने मेजबान ओडिशा और मीडिया के प्रति आभार जताते हुए कहा, "मैं आयोजन समिति और ओडिशा के लोगों को उनकी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए धन्यवाद देती हूं। राज्य ने खेल विकास के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने हमें दुनिया को यह दिखाने में मदद की है कि एशिया और भारत टेबल टेनिस के विकास में कितना योगदान दे रहे हैं।"

--आईएएनएस

आरएसजी