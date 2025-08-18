खेल

एशियन शूटिंग चैंपियनशिप : कपिल बैंसला ने लहराया तिरंगा, भारत को दिलाया गोल्ड

Aug 18, 2025, 02:32 PM

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। कजाकिस्तान के श्यामकेंट में जारी 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप राइफल/पिस्टल/शॉटगन में कपिल बैंसला ने भारत का परचम लहराया है। हरियाणा के इस शूटर ने सोमवार को भारत के लिए पहला गोल्ड जीता।

कपिल बैंसला ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर फाइनल में 243.0 का स्कोर बनाते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं, 0.6 अंक से पिछड़ने के बाद उज्बेकिस्तान के इल्खोमबेक ओबिदजोनोव दूसरे पायदान पर रहे। कर्नाटक के जोनाथन गेविन एंथनी ने 220.7 प्वाइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

उज्बेकिस्तान के इल्खोम्बेक ने फाइनल में सबसे तेज शुरुआत की। कपिल उनका पीछा करते नजर आए। 15वें शॉट के बाद पहली बार कपिल ने इल्खोम्बेक को पीछाड़ा, लेकिन 20वें शॉट के बाद इल्खोम्बेक ने फिर बढ़त बना ली। आखिरी दो शॉट्स से पहले वह कपिल से एक अंक आगे थे।

इसके बाद कपिल ने 10.8 और 10.6 का शानदार स्कोर किया, जबकि इल्खोम्बेक 23वें शॉट पर 10.4 और आखिरी शॉट पर 9.4 अंक हासिल कर सके। इल्खोम्बेक की इसी गलती का फायदा उठाते हुए कपिल ने खिताब अपने नाम कर लिया।

इस फाइनल में तीन भारतीय शूटर पहुंचे थे। कपिल ने क्वालिफिकेशन में 579 प्वाइंट्स के साथ चौथा स्थान हासिल किया था, जबकि जोनाथन 582 प्वाइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इनके अलावा मुकेश नेलावली तीसरे पायदान पर थे। क्वालिफिकेशन में कोरियन खिलाड़ी किम डूयोन ने 582 प्वाइंट्स हासिल करते शीर्ष स्थान हासिल किया था।

कपिल और जोनाथन ने विजय तोमर के साथ मिलकर टीम इवेंट में रजत पदक जीता। भारतीय टीम ने कुल 1723 अंक बनाए। कोरिया ने 1734 अंकों के साथ गोल्ड अपने नाम किया, जबकि मेजबान कजाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।

सीनियर मेंस फाइनल में भारत के इकलौते शूटर अनमोल जैन (155.1 प्वाइंट्स) छठे स्थान पर रहे, जबकि चीन के हू काई ने गोल्ड जीता। वह टीम इवेंट में भी चीन के लिए गोल्ड जीतने वाले शूटर रहे। अनमोल ने आदित्य मालरा और सौरभ चौधरी के साथ मिलकर 1735 अंक के संयुक्त प्रयास से टीम इवेंट में सिल्वर जीता।

दूसरे दिन मंगलवार को महिला और जूनियर महिला एयर पिस्टल फाइनल खेले जाएंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी

