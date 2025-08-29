खेल

एशियन शूटिंग चैंपियनशिप : 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में गुरप्रीत सिंह और अमनप्रीत सिंह का जलवा

Aug 29, 2025, 01:09 AM
नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। गुरप्रीत सिंह की अगुवाई में भारत ने गुरुवार को कजाकिस्तान के श्यामकेंट में जारी 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता, जबकि अमनप्रीत सिंह ने सिल्वर पर निशाना साधा। इस तरह भारत के पदकों की कुल संख्या 82 हो गई, जिसमें 44 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।

गुरप्रीत और अमनप्रीत ने हर्ष गुप्ता के साथ मिलकर 1709 अंकों के साथ टीम स्पर्धा का गोल्ड भी जीता।

गुरुवार को अन्य गोल्ड मेडल 50 मीटर राइफल प्रोन जूनियर टीम और 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल जूनियर टीम ने अपने नाम किए।

रियो डी जेनेरियो के ओलंपियन 37 वर्षीय गुरप्रीत ने किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 12 साल पहले तेहरान में इसी स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा था।

गुरप्रीत और अमनप्रीत दोनों ने 572 अंक हासिल किए, लेकिन गुरप्रीत के 18 इनर सर्कल शॉट्स अमनप्रीत के 11 शॉट्स से अधिक रहे, जिसके चलते आर्मी शूटर शीर्ष पर रहा। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के स्वर्ण पदक विजेता चीन के सु लियानबोफान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।

जूनियर 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में सूरज शर्मा ने 571-12x के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि तनिष्क नायडू ने 568-11x के स्कोर से ब्रॉन्ज अपने नाम किया। इसके बाद मुकेश नेलावली ने दोनों के साथ मिलकर 1703-39x के संयुक्त स्कोर के साथ टीम स्पर्धा का गोल्ड जीता।

भले ही भारतीय खिलाड़ी सीनियर और जूनियर, दोनों वर्गों के 50 मीटर राइफल प्रोन में कोई व्यक्तिगत पदक हासिल नहीं कर सके, लेकिन जूनियर टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। शमी उल्लाह खान, एड्रियन कर्माकर और कुशाग्र सिंह राजावत की तिकड़ी ने संयुक्त रूप से 1844.3 अंक हासिल किए।

एशियन चैंपियनशिप शुक्रवार को समाप्त होगी, जिसमें 50 मीटर राइफल प्रोन महिला, 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल पुरुष और पुरुष जूनियर इवेंट शामिल हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी

