एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए भारत की अंडर-15 और अंडर-20 टीमें घोषित

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में चयन ट्रायल खत्म होने के बाद, थाईलैंड के पटाया में होने वाली आगामी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए अंडर-15 और अंडर-20 टीमों को अंतिम रूप दे दिया है।
ट्रायल्स में शानदार प्रदर्शन के बाद कई होनहार पहलवानों ने अपनी जगह पक्की कर ली। अंडर-20 महिलाओं की श्रेणी में, परवीन (50 किलोग्राम), मुस्कान (53 किलोग्राम), काजल (55 किलोग्राम), सविता (62 किलोग्राम) और मानसी लाठर (68 किलोग्राम) जैसी पहलवानों ने अपनी-अपनी भार श्रेणियों में जीत हासिल की।
अंडर-15 लड़कियों में, समृद्धि सतीश (33 किलोग्राम), गौरी सतीश (39 किलोग्राम), विनाक्षी (46 किलोग्राम) और दिशा शोकीन (66 किलोग्राम) ने बेहतरीन प्रदर्शन किया।
पुरुषों की फ्रीस्टाइल चयन में भी स्थापित जूनियर प्रतिभाओं और उभरते हुए सितारों का एक बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। पवन बालाजी धयागुडे (65 किलोग्राम), सुमितकुमार लक्ष्मण भरास्कर (70 किलोग्राम) और हेवीवेट रौनक (125 किलोग्राम) ने अंडर-20 टीम में जगह बनाई, जबकि जतिन (38 किलोग्राम), गौतम (41 किलोग्राम), हर्षद केशव चेमटे (75 किलोग्राम), और विवेक चौहान (85 किलोग्राम) ने अंडर-15 टीम में अपनी जगह पक्की की।
ग्रीको-रोमन कुश्ती में, अंडर-20 टीम की अगुवाई नीरज पटेल (55 किलोग्राम), आर्यन मलिक (63 किलोग्राम), धीरज कुमार मलिक (77 किलोग्राम), विकास दलाल (87 किलोग्राम) और हेवीवेट दिशांत (130 किलोग्राम) जैसे पहलवान करेंगे।
अंडर-15 ग्रीको-रोमन टीम में रोहित अशोक माली (41 किलोग्राम), प्रयास धौनचक (57 किलोग्राम), दर्पण राजू चौधरी (62 किलोग्राम), और कुशल काजल (68 किलोग्राम) जैसे होनहार नाम शामिल हैं।
एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम:
अंडर-20 महिला कुश्ती:
50 किलोग्राम: परवीन (प्रथम), गौरी (द्वितीय)
53 किलोग्राम: मुस्का (प्रथम), हिमांशी (द्वितीय)
55 किलोग्राम: काजल (प्रथम), अहिल्या (द्वितीय)
57 किलोग्राम: मन (प्रथम), प्रेरणा (द्वितीय)
59 किलोग्राम: कोमल (प्रथम), खुशी (द्वितीय)
62 किलोग्राम: सविता (प्रथम), अपेक्षा (द्वितीय)
65 किलोग्राम: मुस्कान (प्रथम), विशाखा (द्वितीय)
68 किलोग्राम: मानसी लाठर (प्रथम), कीर्ति (द्वितीय)
72 किलोग्राम: मनीषा (प्रथम), रिया (द्वितीय)
76 किलोग्राम: काजल (प्रथम), शिक्षा (द्वितीय)
अंडर-15 महिला कुश्ती:
33 किलोग्राम: समृद्धि सतीश (प्रथम), निधि (द्वितीय)
36 किलोग्राम: दिव्यारानी (प्रथम), सोनम (द्वितीय)
39 किलोग्राम: गौरी सतीश (प्रथम), खुशी (द्वितीय)
42 किलोग्राम: ज्ञानेश्वरी (प्रथम), समीक्षा (द्वितीय)
46 किलोग्राम: विनाक्षी (प्रथम), संध्या (द्वितीय)
50 किलोग्राम: मोहिनी (प्रथम), साक्षी (द्वितीय)
54 किलोग्राम: निशा (प्रथम), दीपांशी (द्वितीय)
58 किलोग्राम: दीपांशी (प्रथम), दिशा (द्वितीय)
62 किलोग्राम: अंजलि संतोष (प्रथम), शिवी (द्वितीय)
66 किलोग्राम: दिशा शौकीन (प्रथम), कीर्ति (द्वितीय)
अंडर-20 पुरुषों की फ्रीस्टाइल:
57 किलोग्राम: रोहित
61 किलोग्राम: पुष्पा
65 किलोग्राम: पवन बालाजी धायगुडे
70 किलोग्राम: सुमितकुमार लक्ष्मण भारस्कर
74 किलोग्राम: आदर्श युवराज पाटिल
79 किलोग्राम: सौरभ यादव
86 किलोग्राम: साहिल दलाल
92 किलोग्राम: निखिल
97 किलोग्राम: लकी
125 किलोग्राम: रौनक
अंडर-15 पुरुषों की फ्रीस्टाइल:
38 किलोग्राम: जतिन
41 किलोग्राम: गौतम
44 किलोग्राम: वंश
48 किलोग्राम: हर्षवर्द्धन
52 किलोग्राम: रथमेश
57 किलोग्राम: नितेश
62 किलोग्राम: नैतिक
68 किलोग्राम: अरमान
75 किलोग्राम: हर्षद केशव चेमटे
85 किलोग्राम: विवेक चौहान
U20 पुरुषों का ग्रीको-रोमन
55 किलोग्राम: नीरज पटेल
60 किलोग्राम: सूरज
63 किलोग्राम: आर्यन मलिक
67 किलोग्राम: अनुज
72 किलोग्राम: विनीत
77 किलोग्राम: धीरज कुमार मलिक
82 किलोग्राम: हिमांशु
87 किलोग्राम: विकास दलाल
97 किलोग्राम: अक्षय राणा
130 किलोग्राम: दिशांत
अंडर-15 पुरुष ग्रीको-रोमन
38 किलोग्राम: सौरव (प्रथम), करणप्रीत सिंह (द्वितीय)
41 किलोग्राम: रोहित अशोक माली (प्रथम), हरीश सियाग (द्वितीय)
44 किलोग्राम: राजवीर सिंह (प्रथम), वीरेन बालाजी (द्वितीय)
48 किलोग्राम: यश (प्रथम), श्लोक प्रजापति (द्वितीय)
52 किलोग्राम: तुषार खोकर (प्रथम), सुयश श्रीकांत पाटिल (द्वितीय)
57 किलोग्राम: प्रयास ढौंचक (प्रथम), अर्जुन सिंह (द्वितीय)
62 किलोग्राम: दर्पण राजू चौधरी (प्रथम), प्राग बैंस (द्वितीय)
68 किलोग्राम: कुशल काजल (प्रथम), अवधूत (द्वितीय)
75 किलोग्राम: गौरव गुंदाजी (प्रथम), हर्षन खान (द्वितीय)
85 किलोग्राम: जतिन (प्रथम), सिद्धेश संदीप गिरीगोसावी (द्वितीय)
--आईएएनएस
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