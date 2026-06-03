एशियन रिले चैंपियनशिप में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे गुरिंदरवीर और अनिमेष

नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। दूसरी एशियन रिले चैंपियनशिप के दौरान पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदरवीर सिंह भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) ने बुधवार को इस चैंपियनशिप के लिए 29-सदस्यीय भारतीय दल का ऐलान किया है। चैंपियनशिप का आयोजन 20 और 21 जून के बीच चीन के शांग्यू में होगा।

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एशियन रिले चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण चंडीगढ़ में आयोजित किया जाना है। हाल ही में, हांगकांग में एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन परिषद की बैठक के दौरान भारत को इस महाद्वीपीय आयोजन की मेजबानी का अधिकार दिया गया था।

एएफआई के अध्यक्ष बहादुर सिंह ने कहा, "भारतीय दल चीन में सभी 6 रिले इवेंट में हिस्सा लेगा। चीन में होने वाली यह प्रतियोगिता एथलीट्स के लिए महाद्वीपीय स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने का एक बेहतरीन मौका होगा। यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल प्रेमियों को अपनी धरती पर टॉप एथलीट्स को खेलते हुए देखने का मौका देगी।"

चीन में होने वाली इस प्रतियोगिता में पुरुषों की 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले, साथ ही महिलाओं की 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले शामिल होंगी। इसके अलावा, भारतीय टीम मिश्रित 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले में भी हिस्सा लेगी।

गुरिंदरवीर सिंह ने रांची में आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ मात्र 10.09 सेकंड में पूरी करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था।

एशियन रिले 2026 के लिए भारतीय टीम:

पुरुष (4x400 मीटर और मिश्रित 4x400 मीटर रिले): तीर्थेश पी. शेट्टी, अविनाश कुमार, सेतु मिश्रा, निहाल विलियम, एस. संतोष, रिंस जोसेफ, सूरज अलगर राजा, मोहित कुमार, बराथ श्रीधर।

पुरुष (4x100 मीटर और मिश्रित 4x100 मीटर रिले): अनिमेष कुजूर, गुरिंदरवीर सिंह, हर्ष संतोष राउत, प्रणव प्रमोद गौरव, रागुल कुमार गणेश कुमार, सेंथिल कुमार तमिलरासु।

महिला (4x400 मीटर और मिश्रित 4x400 मीटर रिले): रशदीप कौर, पूवम्मा एमआर, अंसा बाबू, विजयकुमारी जीके, सलोनी नागर, नीरू पाठक, सुभा वी, गौरीनंदना।

महिला (4x100 मीटर और मिश्रित 4x100 मीटर रिले): नित्या गंधे, तमन्ना, स्नेहा एसएस, सुदेशना शिवंकर।

--आईएएनएस

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