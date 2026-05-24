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एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप: भारत का शानदार प्रदर्शन, फाइनल में पहुंचे चार खिलाड़ी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 24, 2026, 09:02 AM

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। 33वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में शनिवार को भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। लड़कों में अमर्या बजाज (अंडर-13), शिवेन अग्रवाल (अंडर-17) और आर्यवीर दीवान (अंडर-19) ने फाइनल में जगह बनाई, जबकि लड़कियों में अनिका दुबे (अंडर-17) ने खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।

3/4 सीड हासिल करने वाले आर्यवीर ने चीन के पान्झिहुआ में आयोजित प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में मलेशिया के टॉप सीड निकिलेश्वर मोगानासुंदरम को चार गेम में हराया। आर्यवीर ने पिछले साल अंडर-17 खिताब के लिए भी इसी मलेशियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। अब खिताबी मैच में उनका मुकाबला मोहम्मद अलनासाफान (सऊदी अरब) या जोंगह्योक ली (कोरिया) में से किसी एक से होगा।

शिवेन, जिन्हें 5/8 सीड मिली थी, उन्होंने सेमीफाइनल में इंडियन स्क्वैश एकेडमी के अपने साथी लोकेश सुब्रमणि को चार कड़े गेम में हराया। अब अंडर-17 खिताब के लिए उनका मुकाबला पाकिस्तान के 9/16 सीड नौमान खान से होगा।

अनिका, जिन्हें 3/4 सीड मिली थी, सेमीफाइनल में उनकी प्रतिद्वंद्वी ने मैच के बीच में ही खेल छोड़ दिया। पिछले साल इसी आयु वर्ग में कांस्य पदक विजेता अनिका अब अंडर-17 खिताब के लिए मलेशिया की टॉप सीड हार्लीन टैन से भिड़ेंगी।

अमर्या, जिन्हें 3/4 सीड मिली थी, उन्होंने सेमीफाइनल में मलेशिया के दूसरे सीड मुहम्मद शरहान मोहम्मद सैफुल को चार कड़े गेम में हराया। अंडर-13 के फाइनल में उनका मुकाबला हांगकांग के टॉप सीड लेउंग न्गो सान से होगा। अमर्या पिछले साल लड़कों की अंडर-13 कैटेगरी में कांस्य पदक विजेता थे।

सेमीफाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के परिणाम:

अंडर-19

लड़के: 3/4-आर्यवीर दीवान ने 1-निकिलेश्वर मोगानासुंदरम (मलेशिया) को 11-6, 11-4, 3-11, 11-6 से हराया।

अंडर-17

लड़के: 5/8-शिवेन अग्रवाल ने 5/8-लोकेश सुब्रमणि को 4-11, 11-9, 11-8, 11-9 से हराया।

लड़कियां: 3/4-अनिका दुबे बीटी 2-जिनोरिका निंग मनिवन्नन (मलेशिया) 9-11, 3-2 रिटायर।

अंडर-13

लड़के:1-लेउंग न्गो सान (हांगकांग) ने 3/4-अभ्युदय अरोड़ा को 11-8, 8-11, 11-8, 8-11, 11-4 से हराया।

3/4-अमर्या बजाज ने मुहम्मद शरहान मोहम्मद सैफुल (मलेशिया) को 11-9, 11-8, 6-11, 11-8 से शिकस्त दी।

लड़कियां: 1-करीना शशिकुमार (सिंगापुर) ने 3/4-शनाया परसरामपुरिया को 11-5, 11-6, 13-11 से हराया।

3/4-रियो योशिनो (जेपीएन) ने 2-दिव्यांशी जैन को 11-8, 7-11, 11-6, 4-11, 12-10 से मात दी।

--आईएएनएस

आरएसजी

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