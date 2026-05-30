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एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में विनेश फोगाट ने 7-1 से जीता पहला मुकाबला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 30, 2026, 10:25 AM

नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। भारत की मशहूर पहलवान विनेश फोगाट ने शनिवार को एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में महिलाओं की 53 किलोग्राम कैटेगरी में ज्योति को 7-1 से शिकस्त दी। यह प्रतियोगिता सुप्रीम कोर्ट और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के दखल के ठीक एक दिन बाद हुई, जिसके बाद उन्हें मुकाबले में हिस्सा लेने की इजाजत मिली थी।

दिग्गज रेसलर को डब्ल्यूएफआई ने पहले 50 किलोग्राम कैटेगरी तक ही सीमित कर दिया था, लेकिन इसके बाद महासंघ ने अपना फैसला बदला। यह बदलाव डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह के दखल के बाद हुआ, जिन्होंने 53 किलोग्राम ट्रायल में विनेश के शामिल होने का समर्थन किया था।

ज्योति के खिलाफ अपने पहले मैच में विनेश ने सावधानी से शुरुआत करते हुए स्टैंडिंग रेसलिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक पुश-आउट से पहला अंक हासिल किया। इसके बाद डबल-लेग अटैक की कोशिश की, लेकिन उससे कोई अंक नहीं मिला। मैच का रुख दूसरे पीरियड की शुरुआत में तब बदला जब विनेश को एक्टिविटी क्लॉक पर रखा गया, जिससे उन्हें अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ी।

विनेश ने एक राइट-लेग अटैक को टेकडाउन में बदलकर 3-0 की बढ़त बना ली, और फिर ज्योति के एक जोरदार लेग अटैक को रोककर अपने डिफेंसिव हुनर ​​का प्रदर्शन किया। जवाबी हमले का फायदा उठाते हुए, विनेश ने तेजी से दो स्कोरिंग मूव्स किए और स्कोर 7-0 तक पहुंचा दिया। हालांकि, अंतिम पलों में ज्योति ने एक पुश-आउट प्वाइंट हासिल करके क्लीन स्वीप से खुद को बचा लिया।

इस जीत के साथ अब दूसरे राउंड में विनेश का मुकाबला निशु से होगा, जो रिया को 'फॉल' के जरिए हराकर आगे बढ़ी हैं। अगर मैच तय शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं, तो विनेश और स्टार रेसलर अंतिम पंघाल के बीच एक बेहद रोमांचक फाइनल होने की उम्मीद है। हालांकि, विनेश का मुकाबला सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत से होने की संभावना है।

दूसरी ओर, अंतिम पंघाल ने जोरदार शुरुआत करते हुए 'टेक्निकल सुपीरियरिटी' के आधार पर तन्नू को महज 34 सेकंड में हराया। इस युवा रेसलर ने तेजी से अपनी विरोधी को 'फितले' मूव में फंसाया और लगातार पांच बार घुमाकर निर्णायक जीत हासिल की।

उल्लेखनीय है कि ट्रायल में विनेश की भागीदारी पिछले 48 घंटों में आए नाटकीय घटनाक्रम के बाद संभव हो पाई। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वह एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा ले सकती हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस रेसलर ने पिछले कई वर्षों में देश के लिए जो सफलताएं हासिल की हैं, उन्हें देखते हुए वह इस मौके की हकदार हैं।

शुरुआत में, डब्ल्यूएफआई ने तय किया था कि विनेश सिर्फ महिलाओं की 50 किलोग्राम कैटेगरी में ही हिस्सा ले सकती हैं। विनेश ने इस फैसले का विरोध करते हुए फेडरेशन पर भेदभाव का आरोप लगाया। बातचीत और फेडरेशन के नेताओं के दखल के बाद, डब्ल्यूएफआई ने शनिवार सुबह अपना फैसला बदल लिया और उन्हें 53 किलोग्राम ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी।

--आईएएनएस

आरएसजी

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