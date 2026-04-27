एशियन बीच गेम्स : महिला कबड्डी टीम ने जीता गोल्ड, पुरुष टीम भी फाइनल में पहुंची

सान्या (चीन), 27 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय महिला बीच कबड्डी टीम ने सोमवार को यहां एशियन बीच गेम्स के फाइनल में श्रीलंका को आसानी से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं, पुरुष टीम ने भी फाइनल का टिकट कटा लिया है।

भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशियन बीच गेम्स चैंपियन श्रीलंका को 47-31 से हराया। यह एशियन बीच गेम्स के इस संस्करण में भारत का पहला गोल्ड है। इससे पहले, भारतीय महिलाओं ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 50-31 से हराकर पहला मेडल पक्का किया था।

साई (स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया), गांधीनगर, ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, "चीन के सान्या में इतिहास रचा गया! भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चीन में हुए 6वें एशियन बीच गेम्स में श्रीलंका को 47-31 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। यह इन गेम्स में भारत का पहला मेडल है। साई आरसी गांधीनगर नेशनल कोचिंग कैंप में की गई कड़ी मेहनत सच में रंग लाई है।"

इस बीच, पुरुषों की टीम ने भी पाकिस्तान पर 50-27 से शानदार जीत हासिल करके फाइनल में जगह बनाई और भारत का दूसरा मेडल पक्का किया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए) द्वारा आयोजित एशियन बीच गेम्स एक मल्टी-स्पोर्ट इवेंट है जो बीच और तटीय खेलों पर फोकस करता है। पहली बार 2008 में इंडोनेशिया के बाली में हुए इन गेम्स में ऐसे खेल दिखाए गए जो हमेशा एशियन गेम्स में शामिल नहीं होते थे।

एशियन बीच गेम्स आखिरी बार 2016 में वियतनाम के डा नांग में हुए थे। इसके बाद इसके अगले संस्करण का आयोजन साल 2020 में होना था। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण इसमें काफी देरी हुई, और अब यह इवेंट एक दशक बाद खेला जा रहा है। 2026 एडिशन पूरी तरह से रिसॉर्ट शहर सान्या में हो रहा है, और भारत ने 31 खिलाड़ियों का दल भेजा है।

2016 एडिशन में, भारत ने 24 मेडल जीते थे, जिसमें दो गोल्ड, चार सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज शामिल थे। महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड जीता था, जबकि पुरुष टीम को सिल्वर से संतोष करना पड़ा था। भारत को दूसरा गोल्ड मेडल वोकोट्रूएन में मिला था, जहां श्वेता मोरे ने महिलाओं के 52 किलोग्राम इवेंट में जीत हासिल की थी।

--आईएएनएस

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