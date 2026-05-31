एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स: पुरुषों की लंबी कूद में शाहनवाज खान का दबदबा, 7 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर भारत

हांगकांग, 30 मई (आईएएनएस)। हांगकांग में शनिवार को 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स ने पदकों की सूची में 3 और गोल्ड जोड़े। 3,000 मीटर स्टीपलचेज में निखिल चंद्रशेखर, ऊंची कूद में बसंत और लंबी कूद में शाहनवाज खान ने गोल्ड अपने नाम किया। इससे पहले, भारत ने शुक्रवार को 4 गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा किया था।

निखिल चंद्रशेखर ने पुरुषों की 3,000 मीटर स्टीपलचेज में 9:25.44 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया, जो उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था।

शाहनवाज खान ने पुरुषों की लंबी कूद में अपना दबदबा बनाते हुए दूसरा गोल्ड जोड़ा। दिन की उनकी सबसे अच्छी कूद 7.84 मीटर थी। उनके हमवतन जिथिन अर्जुनन रमन चंद्रशेखरन ने 7.66 मीटर की कूद के साथ सिल्वर जीता। शनिवार को भारत का तीसरा गोल्ड पुरुषों की ऊंची कूद में बसंत के जरिए आया, जिन्होंने 2.20 मीटर की ऊंचाई पार की।

आरती ने पदकों की सूची में ब्रॉन्ज मेडल जोड़ा। वह महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में 24.12 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहीं, जो उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। भूमिका संजय नेहाटे 24.13 सेकंड के समय के साथ बहुत करीब से चौथे स्थान पर रहीं। महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता में, भारत की पूनम 46.55 मीटर की फेंक के साथ आठवें स्थान पर रहीं।

चीन 10 गोल्ड मेडल के साथ पदकों की सूची में सबसे आगे है, जबकि भारत 7 गोल्ड के साथ फिलहाल दूसरे स्थान पर है।

इससे पहले शुक्रवार को, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन, भारत की ऊंची कूद एथलीट पूजा ने राष्ट्रीय और मीट रिकॉर्ड में सुधार किया।

1.93 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीतने के अपने सफर में, पूजा ने 2012 में सहाना कुमारी के बनाए गए 1.92 मीटर के एक दशक पुराने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा। शुक्रवार को पूजा का प्रदर्शन, साल 2006 में उज्बेकिस्तान की स्वेतलाना राडजिविल के बनाए गए पिछले एशियन अंडर-20 मीट रिकॉर्ड (1.90 मीटर) से भी बेहतर था।

--आईएएनएस

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