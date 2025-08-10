एशियन अंडर-19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का जलवा, मुक्केबाजों ने कर दी मेडल्स की बरसात

बैंकॉक, 10 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के युवा मुक्केबाजों ने बैंकॉक में आयोजित एशियन अंडर-19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

रविवार को निशा (54 किलोग्राम) और मुस्कान (57 किलोग्राम) ने स्वर्ण पदक जीते। इनके अलावा अन्य पांच खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल अपने नाम किए। वहीं, पुरुषों के फाइनल में, राहुल कुंडू (75 किलोग्राम) ने उज्बेकिस्तान के दिग्गज मुहम्मदजोन याकूपबोवेक पर जीत हासिल करके पदक अपने नाम किया, जिससे भारत के पदकों की संख्या 14 हो गई। इसमें तीन स्वर्ण, सात रजत और चार कांस्य पदक शामिल हैं।

इसके अलावा, अंडर-19 स्पर्धा में भाग ले रहीं 10 महिला मुक्केबाजों में से नौ पदक जीतकर लौट रही हैं। इनमें दो स्वर्ण, पांच रजत और दो कांस्य पदक हैं।

अंडर-19 और अंडर-22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन एक साथ किया जा रहा है। भारत के उभरते सितारों को एशिया के कुछ सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करने के लिए मंच मिला है। भारत ने 40 मुक्केबाजों का एक मजबूत दल उतारा है।

निशा ने दिन के दूसरे मुकाबले में भारत के लिए स्वर्ण पदक का खाता खोला। उन्होंने चीन की सिरुई यांग के खिलाफ तीसरे और अंतिम दौर में दबदबा बनाते हुए 4:1 से जीत दर्ज की।

मुस्कान ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कजाकिस्तान की अयाजान एर्मेक को 3:2 से हराकर स्प्लिट डिसीजन हासिल किया।

पुरुषों की स्पर्धा में, राहुल ने 75 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान के मुहम्मदजोन के खिलाफ 4:1 से जीत हासिल करते हुए अपना आत्मविश्वास बरकरार रखा।

भारत ने अंडर-22 वर्ग में भी 13 पदक पक्के कर लिए हैं, जिसमें सोमवार को पांच मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

रविवार को स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली अन्य भारतीय महिलाओं में, विनी को 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान की सेवारा मामातोवा से शिकस्त झेलनी पड़ी, जबकि जापान की अरिंदा अकिमोटो ने 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में निशा को 4:1 से हराया।

उच्च भार वर्ग में, आरती कुमारी (75 किलोग्राम) चीन की टोंगटोंग से हार गईं, जबकि कृतिका वासन (80 किलोग्राम) को कजाकिस्तान की कुराले येगिनबाइकजी के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी। पार्ची टोकस (80+ किलोग्राम) को उज्बेकिस्तान के सोबिराखोन शाखोबिदिनोवा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

पुरुष वर्ग में, मौसम सुहाग 65 किलोग्राम के फाइनल में उज्बेकिस्तान के जाखोंगिर जैनिडिनोव से हार गए, जबकि हेमंत सांगवान को कजाकिस्तान के रसूल असांखानोव से हार का सामना करना पड़ा। यशिका (महिला, 51 किलोग्राम), आकांक्षा फलसवाल (महिला, 70 किलोग्राम), शिवम (पुरुष, 55 किलोग्राम) और गौरव (पुरुष, 85 किलोग्राम) ने कांस्य पदक जीता।

--आईएएनएस

आरएसजी