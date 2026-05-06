एशियन अंडर-15 और अंडर-17 बॉक्सिंग: ताशकंद में दूसरे दिन भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी

ताशकंद, 5 मई (आईएएनएस)। भारतीय युवा मुक्केबाजों ने एशियन बॉक्सिंग अंडर-15 और अंडर-17 चैंपियनशिप 2026 में लगातार दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-15 और अंडर-17 श्रेणियों में कई जीत दर्ज कीं।

लड़कों की अंडर-15 प्रतियोगिता में, नोंगपोकंगनबा मेइतेई ओइना (46 किलोग्राम) ने कजाकिस्तान के अब्दुरखमान वुशानलो पर 5:0 से शानदार जीत हासिल की, जबकि प्रशांत (49 किलोग्राम) ने बकदाउलेट अखमेट को 5:0 से हराया।

मोहम्मद यासर (58 किलोग्राम) ने अपने जबरदस्त प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा, जिन्होंने किर्गिस्तान के अकबरजान नबिदजानोव के खिलाफ पहले ही राउंड में आरएससी (रेफरी द्वारा मैच रोकना) के जरिए अपना मुकाबला जीता। निवेश पाल (54 किलोग्राम) ने भी कजाकिस्तान के आदिलत गालियेव पर 5:0 से जीत हासिल करके प्रभावित किया, जबकि रणवीर (66 किलोग्राम) चीनी ताइपे के यिंग-चिएह चेन के खिलाफ वॉकओवर जीत के बाद अगले दौर में पहुंच गए।

अन्य मुकाबलों में, लिलमणि सिंह लुक्रम (61 किलोग्राम) उज्बेकिस्तान के अजीजबेक एगंबरगानोव के खिलाफ तीसरे राउंड में आरएससी के जरिए हार गए, और मेहुल राणा (70 किलोग्राम) को कजाकिस्तान के अयान बाउरजान के खिलाफ शुरुआती राउंड में आरएससी से हार का सामना करना पड़ा।

लड़कों की अंडर-17 प्रतियोगिता में शाम के सत्र में, पाल निवेश (54 किलोग्राम) ने कजाकिस्तान के आदिलत गालियेव पर एक और 5:0 की जीत के साथ अपनी शानदार लय जारी रखी। रणवीर (66 किलोग्राम) ने चीनी ताइपे के यिंग-चिएह चेन के खिलाफ एबीडी के जरिए जीत दर्ज की। लक्ष्य फोगाट (75 किलोग्राम) ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए, श्रीलंका के रंचिगोडागामा अराचचिला के खिलाफ पहले ही राउंड में आरएससी से जीत हासिल की।

हालांकि, प्रदीप (63 किलोग्राम) और हंजरा जयदीप सिंह (80 किलोग्राम) का सामना मजबूत प्रतिद्वंद्वियों से हुआ और वे क्रमशः उज्बेकिस्तान के रुशेन सैदुल्लायेव और कजाकिस्तान के अलिबेक अल्पामिस के खिलाफ 0:5 से हार गए।

इससे पहले, भारत की अंडर-17 महिला मुक्केबाजों ने एशियन बॉक्सिंग अंडर-17 चैंपियनशिप 2026 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ताशकंद में पहले ही दिन पांच शानदार जीत दर्ज कीं।

राखी (48 किलोग्राम) ने एक जबरदस्त प्रदर्शन के साथ अगुवाई की, और पहले ही राउंड में आरएससी के जरिए अपनी श्रीलंकाई प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। इसी मजबूत लय को जारी रखते हुए, ओवी (50 किलोग्राम) ने ईरान पर सर्वसम्मत 5-0 से जीत हासिल की, जबकि ममता (52 किलोग्राम) ने अपनी थाई प्रतिद्वंद्वी को एक और शानदार 5-0 की जीत के साथ पछाड़ दिया।

--आईएएनएस

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