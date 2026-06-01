एशियन 2026 से पहले टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में 22 रोअर्स शामिल

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) ने सोमवार को आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 और अन्य इवेंट्स से पहले, कई रोअर्स को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया है।

यह लिस्ट, भारतीय रोइंग फेडरेशन (आरएफआई) की तरफ से सालाना राष्ट्रीय चयन ट्रायल और क्रू को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तैयार की गई है।

अब कुल 22 रोअर्स 6 अलग-अलग नावों में टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप का हिस्सा हैं। यह क्रू अब रोइंग से जुड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करेगा, जिनमें एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप सर्किट शामिल हैं। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किए गए प्रमुख नामों में पेरिस 2024 ओलंपियन बलराज पंवार, एशियन गेम्स 2022 के सिल्वर मेडलिस्ट अरविंद सिंह, एशियन गेम्स 2022 के डबल मेडलिस्ट जसविंदर सिंह और अन्य शामिल हैं।

इन 22 रोअर्स को अलग-अलग नावों के ग्रुप में बांटा गया है, जिनमें पुरुषों की सिंगल स्कल्स (एम1एक्स), पुरुषों की डबल स्कल्स (एम2एक्स), पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स (एम4एक्स), हल्के भार वर्ग की पुरुषों की डबल स्कल्स (एलएम2एक्स), पुरुषों की कॉक्स्ड एट (एम4-) और महिलाओं की कॉक्सलेस फोर्स (डब्ल्यू4-) शामिल हैं।

शामिल किए गए अधिकांश एथलीट्स को सीधे तौर पर एशियन गेम्स 2026 के चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया जा रहा है, वहीं कुछ क्रू भारत के व्यापक अंतरराष्ट्रीय विकास मार्ग का भी हिस्सा हैं, जिनका लक्ष्य भविष्य की प्रतियोगिताएं हैं, जिनमें कॉमवेल्थ गेम्स 2030 जैसा आयोजन शामिल है।

टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में इन कई भारतीय रोअर्स को शामिल करना, केवल व्यक्तिगत पदक की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, कई नाव श्रेणियों में एक स्थायी 'बेंच स्ट्रेंथ' बनाने का एक और प्रयास है। भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी संस्करण की मेजबानी करने वाला है, इसलिए रोइंग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और एथलीट्स की गहराई (संख्या और गुणवत्ता) बढ़ाना महत्वपूर्ण बना हुआ है। 1986 में एडिनबर्ग में हुए संस्करण के बाद से राष्ट्रमंडल खेलों में रोइंग को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन खेलों के शताब्दी संस्करण में इसकी वापसी हो सकती है।

शामिल किए गए टॉप्स डेवलपमेंट रोवर्स की सूची:

पुरुष एकल स्कल्स - अरविंद सिंह।

पुरुष डबल स्कल्स - नवदीप सिंह, कुलविंदर सिंह।

पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स - बलराज पंवार, सतनाम सिंह, जकार खान, सलमान खान।

लाइटवेट पुरुष डबल स्कल्स - लक्ष्य, उज्ज्वल कुमार सिंह।

पुरुष कॉक्स्ड आठ - जसविंदर सिंह, नितिन कुमार, बाबूलाल यादव, योगेश कुमार, घुर्डे विपुल सतीश, सौरव कुमार, इकबाल सिंह, सन्नी कुमार, धनंजय उत्तम पांडे।

महिला कॉक्सलेस फोर्स - गुरबानी कौर, पूनम, तेंडेनथोई, अलीना एंटो।

--आईएएनएस

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