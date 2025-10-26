खेल

एशियाई युवा खेलों में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 26, 2025, 05:34 AM

मनामा, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय युवा मुक्केबाजों ने एशियाई युवा खेल 2025 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शनिवार को चार और जीत दर्ज की। अहाना और ध्रुव के शुक्रवार को एग्जिबिशन वर्ल्ड बहरीन में दमदार प्रदर्शन के बाद, लामचेमंबा, उधम सिंह, और अनंत देशमुख ने शनिवार को भी शानदार जीत दर्ज की।

शनिवार को बढ़त बनाते हुए, लामचेमंबा ने अपनी तेज प्रतिक्रिया और मजबूत नियंत्रण का प्रदर्शन करते हुए फिलीपींस के अपने प्रतिद्वंद्वी को 4-1 से हरा दिया। उधम सिंह ने थाईलैंड के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया और 5-0 से जीत हासिल की, जबकि अनंत देशमुख ने तजाकिस्तान के अपने प्रतिद्वंद्वी को 5-0 से हराया।

एक दिन पहले, अहाना ने किर्गिस्तान की अमनतायेवा के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की, जिससे रेफरी को निर्णायक मुक्कों की एक सीरीज के बाद दूसरे राउंड में मुकाबला रोकना पड़ा। ध्रुव भी अपने रणनीतिक अनुशासन से प्रभावित हुए और किर्गिस्तान के बकीतबेकोव अलिनुर को 4-1 के अंतर से हराकर अगले चरण में प्रवेश किया।

लड़कों और लड़कियों दोनों की टीमों के लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ, भारत ने महाद्वीपीय प्रतियोगिता में अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। राष्ट्रीय कोच विनोद कुमार और जितेंद्र राज सिंह के मार्गदर्शन में एनएस एनआईएस पटियाला में गहन प्री-गेम्स प्रशिक्षण शिविर के बाद, 23 सदस्यीय दल अंडर-17 डिवीजन में 14 भार वर्गों (7 लड़के और 7 लड़कियां) में भाग ले रहा है।

मुक्केबाजी प्रतियोगिता 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसमें भारत के युवा मुक्केबाज अपनी जीत की लय बनाए रखने और आने वाले राउंड में पोडियम फिनिश के लिए प्रयास करने के लिए दृढ़ हैं।

शुक्रवार को, भारत के युवा मुक्केबाजों ने तीसरे एशियाई युवा खेलों 2025 में शानदार शुरुआत की। खुशी चंद और चंद्रिका भोरशी पुजारी ने प्रदर्शनी विश्व बहरीन - हॉल 9 में मुक्केबाजी प्रतियोगिता के प्रारंभिक दौर में लगातार दो जीत दर्ज की।

शुरुआती दिन से भारत की शानदार लय को जारी रखते हुए, खुशी चंद ने लड़कियों के 46 किग्रा वर्ग में संयमित और शानदार प्रदर्शन करते हुए जॉर्डन की रीम अल-रमाही को सर्वसम्मति से 5-0 से हराया।

गुरुवार को, देवेंद्र चौधरी ने लड़कों के 75 किग्रा प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के साथ भारत के अभियान की शुरुआत की और अपने प्रतिद्वंद्वी को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। देवेंद्र चौधरी की जीत टूर्नामेंट में भारत की पहली जीत थी।

--आईएएनएस

पीएके/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...