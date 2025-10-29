एशियाई युवा खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, फाइनल में छह मुक्केबाज

मनामा, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। बहरीन के मनामा में आयोजित तीसरे एशियाई युवा खेलों 2025 में भारत के युवा मुक्केबाजों का जलवा जारी रहा। पांच लड़कियों और एक लड़के सहित छह मुक्केबाजों ने अपने-अपने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग में अनंत देशमुख के सेमीफाइनल में जगह बनाने के बाद देश के लिए एक कांस्य पदक भी पक्का हो गया।

लड़कियों के सेमीफाइनल में, खुशी चंद (46 किग्रा) ने मंगोलिया पर 5:0 की शानदार जीत के साथ भारत के दबदबे की शुरुआत की, उसके बाद चंद्रिका भोरेशी पुजारी (54 किग्रा) ने कज़ाकिस्तान की अपनी प्रतिद्वंद्वी को 5:0 से हराकर जीत हासिल की। ​​हरनूर कौर (66 किग्रा) ने शानदार संयम और पलटवार का प्रदर्शन करते हुए चीनी ताइपे (5:0) को हराया, जबकि अंशिका (+80 किग्रा) ने चीन को एक और क्लीन स्वीप में हराया।

दूसरे सत्र में, अहाना (50 किग्रा) ने उज्बेकिस्तान की कड़ी चुनौती को पार करते हुए अपने साहस का परिचय दिया और लड़कियों के सेमीफाइनल में भारत का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाते हुए एक करीबी मुकाबले में 3:2 से जीत हासिल की।

लड़कों में, लैंचेनबा सिंह मोइबुंगखोंगबाम (50 किग्रा) ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए कोरिया गणराज्य के मुक्केबाज को 5:0 से सर्वसम्मति से हराकर शानदार अंदाज में फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच, अनंत देशमुख (66 किग्रा) ने कजाकिस्तान के एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन कड़े सेमीफाइनल मुकाबले के बाद उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा।

छह फाइनलिस्ट और एक कांस्य पदक के साथ, भारत ने महाद्वीपीय स्तर पर अपने अब तक के सबसे सफल युवा मुक्केबाजी अभियानों में से एक दर्ज कर लिया है।

राष्ट्रीय कोच विनोद कुमार (लड़कों के मुख्य कोच) और जितेंद्र राज सिंह (लड़कियों के मुख्य) के मार्गदर्शन में एनएस एनआईएस पटियाला में गहन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले भारतीय दल का लक्ष्य अब 30 अक्टूबर को होने वाले टूर्नामेंट के समापन पर अपनी लय को स्वर्ण पदक में बदलना होगा।

इससे पहले, टीम इंडिया के युवा मुक्केबाजों ने तीसरे एशियाई युवा खेलों 2025 में अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखा। लामचेमंबा, उधम सिंह और अनंत देशमुख ने शानदार जीत दर्ज की।

--आईएएनएस

पीएके