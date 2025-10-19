एशियाई युवा खेल 2025 के लिए 222 सदस्यीय भारतीय युवा दल को एमवाईएएस और साई का समर्थन

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत 22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन में होने वाले तीसरे एशियाई युवा खेलों में 21 खेलों में 222 सदस्यीय एथलीटों के दल के साथ अपनी प्रभावशाली छाप छोड़ने के लिए तैयार है। युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा समर्थित, युवा भारतीय एथलीटों के साथ 90 कोच, फिजियो और अधिकारी भी शामिल होंगे, जिससे भारतीय प्रतिनिधिमंडल की कुल संख्या 312 हो जाएगी।

भारत के 222 सदस्यीय दल में एथलेटिक्स के 31, मुक्केबाजी के 14, कबड्डी के 28, हैंडबॉल के 16, और ताइक्वांडो, कुश्ती, और भारोत्तोलन के 10-10 एथलीट शामिल हैं।

महिलाओं का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व एथलेटिक्स और हैंडबॉल से होगा, जो देश भर में युवा महिला एथलीटों के उदय को दर्शाता है। पूर्व ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त देश के मिशन प्रमुख हैं। 119 महिला और 103 पुरुष एथलीटों में से कई प्रमुख सरकारी योजनाओं, जैसे खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट, और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के परिणाम हैं।

मंत्रालय ने सरकार के पूर्ण खर्च पर दल की भागीदारी को मंजूरी दे दी है, जिसमें साई यात्रा, आवास, भोजन, बीमा और समारोह किट का खर्च शामिल है। भारत के युवा एथलीट एथलेटिक्स, तैराकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन और जूडो जैसे प्रमुख ओलंपिक खेलों के साथ-साथ कुराश, पेनकैक सिलाट, और टेकबॉल जैसे उभरते खेलों में भी भाग लेंगे।

साई की मेडिकल टीम और फिजियो भी दल के साथ रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एथलीटों को चौबीसों घंटे सहायता मिलती रहे। डोपिंग रोधी उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें नाडा (राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी) द्वारा प्रस्थान से पहले अनिवार्य परीक्षण और टीम की शारीरिक एवं मानसिक तैयारी पर ध्यान दिया जा रहा है।

बहरीन में 2025 के एशियाई युवा खेलों में 45 देशों के लगभग 4000 एथलीट 26 खेलों के 259 वर्गों में भाग लेंगे। यह आयोजन सेनेगल के डकार में 2026 के ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक के लिए एशियाई क्वालीफायर है।

22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन में आयोजित होने वाला यह अखिल एशियाई बहु-खेल आयोजन, 2013 में हुए पिछले आयोजन के बाद पहली बार आयोजित किया जा रहा है।

--आईएएनएस

पीएके