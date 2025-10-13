खेल

एशियाई युवा खेल 2025: भारतीय दल का एमथ्रीएम फाउंडेशन और क्रीड़ा भारती ने किया अभिनंदन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 13, 2025, 03:46 PM

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। एमथ्रीएम फाउंडेशन ने क्रीड़ा भारती के सहयोग से रविवार को बहरीन में होने वाले आगामी एशियाई युवा खेल 2025 में भाग लेने वाले 357 सदस्यीय भारतीय दल के लिए 'अभिनंदन एवं आशीर्वाद समारोह' का आयोजन किया।

नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित यह समारोह भारत की युवा खेल प्रतिभाओं और उनके अदम्य साहस का एक जीवंत उत्सव था, क्योंकि वे वैश्विक मंच पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक वीडियो संदेश में दल को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी।

यह कार्यक्रम 'विजयी भव' आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जो मिशन 2036 के अनुरूप युवा एथलीटों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित एक प्रेरक पहल है। कार्यक्रम के दौरान, विजयी भव गान का भी आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया, जिसने दर्शकों और एथलीटों में ऊर्जा भरी।

इस अवसर पर हरियाणा सरकार के खेल मंत्री गौरव गौतम, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य पी. टी. उषा, एमथ्रीएम फाउंडेशन की अध्यक्ष और ट्रस्टी डॉ. पायल कनोडिया, क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय महासचिव प्रसाद महंकर, क्रीड़ा भारती के अखिल भारतीय संयोजक रामानंद, ओलंपिक पदक विजेता और एशियाई युवा खेल 2025 के लिए मुख्य मिशन योगेश्वर दत्त और एमथ्रीएम फाउंडेशन की अध्यक्ष और प्रबंध ट्रस्टी डॉ. ऐश्वर्या महाजन भी उपस्थित थे।

हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा, मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य की निरंतर प्रतिबद्धता पर जोर दिया जा रहा है।

कार्यक्रम में एमथ्रीएम फाउंडेशन के 'लक्ष्य' पर प्रकाश डाला गया, जो मार्गदर्शन, उपकरण सहायता, प्रशिक्षण और दीर्घकालिक करियर मार्गदर्शन के माध्यम से महत्वाकांक्षी एथलीटों का समर्थन करने में सहायक रही है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

फाउंडेशन की अध्यक्ष और ट्रस्टी डॉ. पायल कनोडिया ने कहा, "हमें अपने युवा एथलीटों का समर्थन करने पर बेहद गर्व है, जो करोड़ों दिलों के सपनों को संजोए हुए हैं। लक्ष्य के माध्यम से, हमारा लक्ष्य उन्हें आगे बढ़ने, प्रतिस्पर्धा करने और हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए सही माहौल प्रदान करना है। उनका समर्पण और अनुशासन वास्तव में नए भारत की भावना को दर्शाता है।"

एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बहरीन के मनामा में हो रही है।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...