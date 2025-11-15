एशियाई तीरंदाजी में अंकिता और धीरज ने स्वर्ण पदक जीता, दीपिका कांस्य जीतने का मौका चूकीं

ढाका, 14 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के अंकिता भकत ने दक्षिण कोरिया की नाम सुहयोन को 7-3 से हराकर और भारतीय धीरज बोम्मादेवरा ने हमवतन राहुल को 6-2 से हराकर शुक्रवार को ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

सेमीफाइनल शूट-ऑफ में पूर्व विश्व नंबर 1 दीपिका कुमारी को हराने वाली अंकिता भकत की जीत विशेष इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण कोरिया की नाम सुहयोन पेरिस ओलंपिक में रजत पदक विजेता रही हैं।

अंकिता ने नाम के खिलाफ पहला सेट 29-27 से जीता। दूसरा सेट 27-27 पर समाप्त हुआ। तीसरा सेट नाम ने 28-26 से जीता। चौथे सेट में भारतीय तीरंदाज ने शानदार वापसी की और 29-28 के शानदार प्रयास से दो 10 अंक लगाकर 5-3 की बढ़त बना ली। निर्णायक सेट में अंकिता ने भी संयम बनाए रखा और दो 10 अंक लगाए। इस प्रदर्शन के आधार पर उन्हें पहला एशियाई व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मिला।

संगीता ने अनुभवी दीपिका कुमारी को शूट-ऑफ में 6-5 से हराकर महिला रिकर्व स्पर्धा का कांस्य पदक जीता।

पुरुषों के फाइनल में, धीरज ने पहला और तीसरा सेट बराबर किया, जबकि दूसरा और चौथा सेट जीतकर राहुल पर आसान जीत हासिल की। धीरज एशियाई चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए। 24 वर्षीय खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के जंग चाएवान के खिलाफ जीत दर्ज की थी।

इससे पहले, यशदीप भोगे, अतनु दास और राहुल की पुरुष रिकर्व टीम ने दक्षिण कोरिया की दिग्गज टीम को एक रोमांचक शूट-ऑफ में हराकर 18 वर्षों में अपना पहला एशियाई चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता।

भारतीयों ने 2-4 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सेओ मिंगी, किम येचन और जंग जिहो जैसी कोरियाई दूसरी श्रेणी की टीम पर 5-4 से नाटकीय जीत दर्ज की और 2009 से इस प्रतियोगिता पर कोरिया का दबदबा खत्म कर दिया।

