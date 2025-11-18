एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक प्रदर्शन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 10 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय तीरंदाजों की सराहना की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हमारी तीरंदाजी टीम को बधाई। उन्होंने 6 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय 18 साल बाद मिला ऐतिहासिक रिकर्व पुरुषों का स्वर्ण पदक रहा। इसके साथ ही व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला और कंपाउंड वर्ग में खिताबों का सफलतापूर्वक बचाव किया गया। यह वास्तव में एक बेहद विशेष उपलब्धि है, जो आने वाले कई युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।"

पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व फाइनल में धीरज बोम्मादेवरा ने हमवतन राहुल को 6-2 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। उनके अलावा, पुरुष रिकर्व टीम में अतानु दास, राहुल और यशदीप भोगे ने देश को स्वर्ण पदक दिलाया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'एक्स' पोस्ट में भारतीय तीरंदाजों की सराहना करते हुए लिखा, "एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय तीरंदाजी दल ने अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से 6 स्वर्ण पदकों सहित कुल 10 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। इस उपलब्धि ने ना सिर्फ भारतीय तीरंदाजी के सामर्थ्य को सिद्ध किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी और मजबूत किया है। टीम के सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा सहयोगी सदस्यों को इस शानदार सफलता के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं।"

इससे पहले, बैंकॉक में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 3 स्वर्ण, एक 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल थे।

एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक विजेता:

ज्योति सुरेखा वेन्नम (महिला कंपाउंड)

धीरज बोम्मदेवरा (पुरुष रिकर्व)

अंकिता भकत (महिला रिकर्व)

अतानु दास, राहुल, यशदीप भोगे (पुरुष रिकर्व टीम)

अभिषेक वर्मा, दीपशिखा (मिश्रित मिश्रित टीम)

ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीथिका प्रदीप, दीपशिखा (महिला कंपाउंड टीम)

एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक विजेता:

राहुल (पुरुष रिकर्व)

प्रीथिका प्रदीप (महिला कंपाउंड)

अभिषेक वर्मा, साहिल जाधव और प्रथमेश फुगे (कंपाउंड पुरुष टीम)

एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक विजेता:

संगीता (महिला रिकर्व)

--आईएएनएस

आरएसजी