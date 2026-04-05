एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026: मीनाक्षी-जैस्मीन का पदक हुआ पक्का, सेमीफाइनल में पहुंचे लोकेश और आकाश

उलानबटार, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। मंगोलिया में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 के सातवें दिन भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। मीनाक्षी और जैस्मीन ने जीत के साथ ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई।

सुबह के सत्र में मीनाक्षी और जैस्मीन ने सर्वसम्मत निर्णय से जीत हासिल की। प्रतियोगिता में बची सभी भारतीय महिला मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर अपने पदक पक्के कर लिए हैं। वहीं, लोकेश, आकाश और हर्ष चौधरी ने जीत के साथ ही सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। भारत के कुल छह पुरुष मुक्केबाजों ने टूर्नामेंट में अपने पदक पक्के कर लिए हैं।

महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में मीनाक्षी ने आत्मविश्वास से भरा और दमदार प्रदर्शन करते हुए जापान की युका सदामात्सु को 5-0 के सर्वसम्मत निर्णय से हराया। उन्होंने इस मुकाबले में अपने तेज संयोजन और रिंग में अपनी बेहतरीन समझ का प्रदर्शन किया। इसी तरह, जैस्मीन ने 57 किलोग्राम वर्ग में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने चीन की जियी चेन को 5-0 की निर्णायक जीत के साथ पछाड़ते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब तक के नतीजों ने भारतीय महिलाओं के लिए एक बेदाग सिलसिला कायम किया है। हर मुक्केबाज ने पदक जीता है, जो महाद्वीपीय स्तर पर टीम की ताकत और विश्वसनीयता को दर्शाता है।

पुरुषों वर्ग में लोकेश (85 किलोग्राम) ने कोरिया के गिचाए किम पर 5-0 की निर्णायक जीत के साथ अगले दौर में जगह बनाई। उन्होंने पूरे मैच के दौरान अपने नियंत्रण और सटीकता का प्रदर्शन किया। आकाश ने भी तुर्कमेनिस्तान के य्हलास बाग्टियारॉव के खिलाफ 5-0 की शानदार जीत हासिल की। ​​वहीं, हर्ष चौधरी ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए किर्गिस्तान के टिनिस्टन अलीबायेव को हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाई।

भारत के अभी छह मुक्केबाज पुरुषों के सेमीफाइनल में हैं, जो विभिन्न वर्गों में टीम के मजबूत समग्र प्रदर्शन को दर्शाता है। हालांकि, अंकुश (80 किलोग्राम) जॉर्डन के हुसैन इशाईश से हारने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। एशियाई चैंपियनशिप में भारत का अभियान अब और जोर पकड़ रहा है, क्योंकि आगे कई सेमीफाइनल मुकाबले होने बाकी हैं।

इससे पहले शनिवार को, अंकुशिता बोरो ने महिलाओं की 65 किलोग्राम वर्ग में लॉरा येसेनकेल्डी (कजाकिस्तान) के खिलाफ 4-1 की निर्णायक जीत हासिल की थी। ​​अब वह एक महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे की निएन-चिन चेन से भिड़ेंगी, जो 2025 विश्व मुक्केबाजी फाइनल की स्वर्ण पदक विजेता और पेरिस 2024 ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता हैं।

--आईएएनएस

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