एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप के शुरुआती वाटर पोलो मुकाबलों में भारतीय टीम लड़खड़ाई

अहमदाबाद, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शनिवार को भारतीय वाटर पोलो टीमों (पुरुष और महिला दोनों) को सिंगापुर के हाथों पहले ही दिन हार का सामना करना पड़ा। चैंपियनशिप वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जा रही है।

इस बीच, कजाकिस्तान के विक्टर ड्रुजिन और करीना माग्रुपोवा ने क्रमशः पुरुष और महिला एकल तकनीकी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किए।

पुरुषों के ग्रुप बी मुकाबले में, सिंगापुर ने भारत को 20-8 से हराया। मेजबान टीम ने शुरुआती बढ़त बनाकर शानदार शुरुआत की, लेकिन लगातार गलत पास और फाउल के कारण सिंगापुर ने बढ़त बना ली। सिंगापुर के लिए कप्तान राजेंद्र संजीव और सी तिएन ई ने चार-चार गोल दागकर शानदार प्रदर्शन किया।

गोह वेन झे ने तीन, लोह केडेन, चान डोमिनिक और लोक शुन ने दो-दो गोल किए। चाउ योंग ने एक गोल करके स्कोर पूरा किया। भारत के लिए सारंग रवींद्र और प्रवीण गोपीनाथन ने दो-दो गोल किए, जबकि भागेश जगदीश, उदय उत्तेकर, अंकित प्रसाद और विभव सुहास कुथे ने एक-एक गोल किया।

महिलाओं के ग्रुप ए मुकाबले में भी यही स्थिति रही, जिसमें सिंगापुर ने भारत को 23-10 से हरा दिया। सिंगापुर के आक्रमण की अगुवाई याप जिंगक्सुआन ने की, जिन्होंने शानदार सात गोल किए। कोह टिंग, ली झुआन और कोह शियाओ ने चार-चार गोल किए, जबकि टियो जी ने तीन और कप्तान येओ झी मिन ने एक गोल किया। भारत के लिए कृषा पुरोकास्था ने सर्वाधिक तीन गोल किए। कृपा रानीचित्रा ने दो गोल किए, जबकि सेफवा साकीर, कप्तान वर्षा सुरेश, कलौत्री मित्रा, ध्रुथी कार्तिकेय और मधुरमी शांति ने एक-एक गोल किया।

महिलाओं के ग्रुप बी में थाईलैंड ने कजाकिस्तान पर 14-12 से मामूली जीत हासिल की। ​​क्वांटोंगटानारी थानिडाकर्ण ने छह गोल दागे, जबकि पुआंगटोंग क्रित्साना (4) और कोंगचौय थनिता और रुआंग्सप्पाइसन रक्सिना (2-2) ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। कजाकिस्तान के लिए कप्तान मिर्शिना अनास्तासिया ने सर्वाधिक पांच गोल किए, जबकि वोरोन्त्सोवा ओल्गा (3), रखमानोवा मदीना (2), और पोचिनोक दरिया और कपलुन विक्टोरिया (1-1) ने भी गोल किए।

ईरान ने पुरुषों के ग्रुप ए में संतुलित आक्रमण के साथ चीन पर 14-9 से जीत दर्ज की।

शम्स अरमान ने तीन गोल किए, जबकि अघाई करीम, बेहजादसबुरी फरबोद, कप्तान यज्दानखाह मेहंदी और जलीलपुर अमीररेजा ने दो-दो गोल किए। मेहरीकोहनशहरी अलीरेजा, ईरानपुरतारी अश्कन और सदरनिया सेयेदरफान ने एक-एक गोल किया। चीन के लिए झू बेइले ने चार गोल किए, उसके बाद झू गेंगमिन (2), वांग बेई, कप्तान चेन यिमिन और कै युहाओ ने एक-एक गोल किया।

पुरुषों के ग्रुप बी में भी जापान ने थाईलैंड को 24-12 से हराया। कप्तान उरा एनिशी ने आठ गोल किए, जबकि मोरिया युकी ने पांच गोल किए। लोवेरी जुन और शोयामा यू ने तीन-तीन, माएदा तोशीयुकी और सकामाकी नारू ने दो-दो और यामामोटो रयोटारो ने एक गोल किया। थाईलैंड के लिए, चैनियोम फोंगसाथोन ने छह गोल करके शीर्ष स्थान हासिल किया, उसके बाद कप्तान चोम्पोसांग पट्टानित और काऊमानी सुतेनान (दो-दो) और काऊवानी चानोकन और क्लिन्होम सुपाकोर्न ने एक-एक गोल किया।

--आईएएनएस

पीएके