एशिया कप : यूएई ने किया टीम का ऐलान, मतिउल्लाह खान और सिमरनजीत सिंह को मौका

दुबई, 4 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप के लिए यूएई ने टीम का ऐलान कर दिया है। 17 सदस्यीय टीम की कमान मुहम्मद वसीम को सौंपी गई है। टीम में तेज गेंदबाज मतिउल्लाह खान और बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत सिंह को शामिल किया गया है।

मतिउल्लाह खान और सिमरनजीत सिंह के अलावा एशिया कप के लिए घोषित यूएई की टीम में वही खिलाड़ी शामिल हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही त्रिकोणीय टी20 सीरीज का हिस्सा हैं।

मतिउल्लाह ने अब तक यूएई के लिए एक वनडे और पांच टी20 मैच खेले हैं। आखिरी बार इस साल जुलाई में पर्ल ऑफ अफ्रीका सीरीज में नाइजीरिया के खिलाफ वह टी20 मैच खेले थे।

सिमरनजीत ने यूएई के लिए अब तक पांच वनडे और 11 टी20 मैच खेले हैं। आखिरी बार दिसंबर 2024 में गल्फ टी20 चैंपियनशिप के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह टी20 खेले थे।

यूएई ने आखिरी बार 2016 में बांग्लादेश में एशिया कप में खेला था। 2016 में एशिया कप पहली बार टी20 प्रारूप में खेला गया था।

यूएई को भारत, ओमान और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। यूएई अपना पहला मैच 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत से खेलेगी। इसके बाद 15 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में ओमान से भिड़ेगी और फिर 17 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी।

प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सुपर फोर चरण में पहुंचेंगी, जो 21 सितंबर से शुरू होगी। सुपर फोर चरण की शीर्ष दो टीमें 28 सितंबर को दुबई में होने वाले खिताबी मुकाबले में खेलेंगी।

यूएई टीम:

मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह और सगीर खान।

