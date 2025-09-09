खेल

एशिया कप : यूएई के खिलाफ कुलदीप यादव को मिलेगा मौका? जानिए क्या बोले भारतीय कोच

Sep 09, 2025, 11:36 AM

दुबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)। टीम इंडिया 10 सितंबर से एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने बताया कि इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले के लिए अभी तक अपनी संभावित प्लेइंग इलेवन तय नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने स्पिनर कुलदीप यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है।

चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कुलदीप ने वरुण चक्रवर्ती के साथ अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर रहे। मोर्कल का मानना ​​है कि अगर उन्हें टीम में जगह मिलती है तो यह बाएं हाथ का गेंदबाज शानदार प्रदर्शन कर सकता है।

मोर्कल ने कुलदीप यादव के बारे में कहा, "मुझे लगता है कि वह एक बेहद पेशेवर खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने करियर में काफी ओवर डाले हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि टी20 और व्हाइट-बॉल क्रिकेट के लिए खुद को कैसे तैयार करना है। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में हैं।"

आठ बार की एशिया कप विजेता टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यूएई से भिड़ेगी, लेकिन इससे पहले खिलाड़ी दुबई की गर्म और उमस भरी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं।

भारत ने इस साल की शुरुआत में दुबई में हुए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट के दौरान चार स्पिनर्स का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था, लेकिन मोर्कल का मानना है कि इस बार हालात एक अलग रणनीति की मांग कर सकते हैं।

भारत अभी भी इस बात पर विचार कर रहा है कि यूएई के खिलाफ एशिया कप के अपने पहले मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में कितने स्पिनर्स को शामिल किया जाए।

मोर्ने मोर्कल ने कहा, "हमें फिर से विकेट पर जाकर देखना होगा। मुझे लगता है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी, तब यहां की पिच पर काफी क्रिकेट खेला गया था।"

उन्होंने कहा, "हम जल्द पिच का मुआयना करेंगे। मुझे लगता है कि मैदान पर काफी घास है। इसलिए पहले मैच से पहले हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा विकल्प बेहतर होगा, लेकिन फिलहाल योजना के मुताबिक, हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। मैच के दिन फैसला लिया जाएगा।"

--आईएएनएस

आरएसजी

