एशिया कप : दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?

नई दिल्ली, 10 सितंबर (आईएएनएस)। भारत और यूएई के बीच एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला बुधवार को खेला जाना है। टीम इंडिया को खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उसका रिकॉर्ड फैंस को चिंता में डालता नजर आता है।

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 55.55 है।

भारतीय टीम ने साल 2021 से अब तक यहां सिर्फ 9 मुकाबले खेले, जिसमें 5 जीते, जबकि 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा।

टीम इंडिया ने टी20 इतिहास में यूएई के खिलाफ सिर्फ एक ही मैच खेला, जिसमें नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज की।

भारत ने इस मैदान पर 24 अक्टूबर 2021 को पहला टी20 मैच खेला था, जिसमें पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से शिकस्त झेली। 31 अक्टूबर को टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

भारत ने 5 नवंबर को दुबई के मैदान पर अपना पहला टी20 मुकाबला स्कॉटलैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीता। 8 नवंबर को नामीबिया को 9 विकेट से हराया।

28 अगस्त 2022 को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराते हुए पिछली हार का बदला लिया। 31 अगस्त को उसने हांगकांग के खिलाफ 40 रन से जीत दर्ज की।

4 सितंबर 2022 को पाकिस्तान के हाथों पांच विकेट से मुकाबला गंवाने के बाद 6 सितंबर को टीम इंडिया एक बार फिर इस मैदान पर 6 विकेट से मुकाबला गंवा बैठी। इस बार उसके सामने श्रीलंकाई टीम थी।

8 सितंबर 2022 को भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 101 रन से जीत दर्ज की। यह मुकाबला एशिया कप में ही खेला गया था।

भारत ने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक कुल 10 मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ दो ही देश उसे शिकस्त दे सके। इन दोनों मुकाबलों को टीम इंडिया ने इसी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गंवाया था।

--आईएएनएस

आरएसजी