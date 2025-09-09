खेल

एशिया कप : टी20 फॉर्मेट में यूएई के खिलाफ कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 09, 2025, 11:36 AM

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 की शुरुआत मंगलवार से होने जा रही है। टीम इंडिया अपना अभियान 10 सितंबर से शुरू करेगी। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपने पहले मुकाबले में यूएई को टक्कर देगी।

दोनों देशों के बीच टी20 क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ एक ही मैच खेला गया है, जिसमें यूएई को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था।

यह मैच 3 मार्च 2016 को मीरपुर में खेला गया। टी20 एशिया कप के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 81 रन ही बना सकी।

यूएई की टीम खाता खोलते ही सलामी बल्लेबाज स्वप्निल पाटिल (1) का विकेट गंवा बैठी। दूसरा रन बनते ही मोहम्मद शहजाद (0) का विकेट भी टीम ने खो दिया।

यहां से शैमान अनवर ने रोहन मुस्तफा के साथ तीसरे विकेट के लिए 23 रन जुटाते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। मुस्तफा 22 गेंदों में महज 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

शैमान अनवर टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 48 गेंदों में एक छक्के और तीन चौकों के साथ 43 रन की पारी खेली। इन दो खिलाड़ियों के अलावा यूएई का कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सका।

भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने सर्वाधिक दो शिकार किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, हरभजन सिंह, पवन नेगी और युवराज सिंह ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 10.1 ओवरों में ही जीत दर्ज कर ली। रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच 5.5 ओवरों में 43 रन की साझेदारी हुई। रोहित 28 गेंदों में एक छक्के और सात चौकों की मदद से 39 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद धवन (नाबाद 16) ने युवराज सिंह (नाबाद 25) के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। टीम इंडिया ने 59 बॉल शेष रहते नौ विकेट से मैच जीता।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...