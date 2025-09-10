खेल

एशिया कप : टी20 फॉर्मेट में रनों के लिहाज से पांच सबसे बड़ी जीत

Sep 10, 2025

नई दिल्ली, 10 सितंबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। इस टीम ने आबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए उद्घाटन मैच में हांगकांग को 94 रन से रौंदा। यह टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में रनों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी जीत थी।

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट खोकर 188 रन बनाए। इसके जवाब में हांगकांग की टीम निर्धारित ओवरों में नौ विकेट खोकर सिर्फ 94 रन ही बना सकी।

एशिया कप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, जिसने साल 2022 में शारजाह में हांगकांग के विरुद्ध 155 रन से जीत दर्ज की थी।

इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर भारतीय टीम है, जिसने साल 2022 में दुबई के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ 101 रन से मुकाबला जीता था।

यूएई की टीम साल 2016 में ओमान को 71 रन से शिकस्त दे चुकी है। यह टीम फेहरिस्त में चौथे पायदान पर है, जबकि हांगकांग को साल 2016 में 66 रन से मात देने वाली अफगानिस्तान की टीम पांचवें स्थान पर भी है।

शेख जायद स्टेडियम में 9 सितंबर को खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो अफगानिस्तान के लिए सेदिकुल्लाह अटल ने 52 गेंदों में तीन छक्कों और छह चौकों की मदद से 73 रन की नाबाद पारी खेली।

इनके अलावा, मोहम्मद नबी ने 33, जबकि अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 53 रन टीम के खाते में जोड़े। विपक्षी खेमे से आयुष शुक्ला और किंचित शाह को दो-दो विकेट हाथ लगे।

इसके जवाब में हांगकांग खराब शुरुआत के बाद सिर्फ 94 रन ही बना सकी। बाबर हयात (39) और कप्तान यासिम मुर्तजा (16) के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका।

अफगानिस्तान की ओर से फजलहक फारूकी और गुलबदीन नायब ने दो-दो विकेट हासिल किए।

